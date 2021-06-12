18 مليون روسي تلقوا لقاح كورونا

موسكو – أعلنت موسكو، اليوم السبت أن 18 مليون مواطن روسي تلقوا لقاحات فيروس كورونا محلية الصنع، مشيرة إلى أن نتائج حملة التطعيم تجعل من توسيعها أمرا ممكنا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في تصريحات صحفية: “إنه أمر طبيعي في بلادنا أن يلتزم الناس التحفظ، إزاء مثل هذه الإجراءات، لكن يبدو لي أن خضوع 18 مليون شخص للتطعيم، بدون تسجيل حالة واحدة لحدوث أعراض جانبية تذكر، يمثل دليلا واضحا بما فيه الكفاية على أن التطعيم يجب أن يجري بشكل أوسع”.

وأضاف بوتين :”يجب أن يشمل التطعيم 118 مليون شخص وليس 18 مليونا، ربما لسنا بحاجة إلى رقم 118 مليونا، بل يجب أن تكون المناعة لدى 60 المئة من السكان.–(بترا)