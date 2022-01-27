18 وفاة و 7691 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت في الأردن 18 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و 7691 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1184856 إصابة.

ووفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الخميس، ارتفع عدد الوفيات إلى 13142 وفاة منذ بدء الجائحة.

وأجري 34119 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 22.54%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14537407 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 5175 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1095516، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 76198.

وسُجلت 149 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 132 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 730 إصابة.