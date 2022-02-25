18 وفاة 7861 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

سُجلت في الأردن 18 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و7861 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1614698 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13785 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 42668 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها18.42%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 16187673 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 17322 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1484549، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 116364.

وسُجلت 128 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 164 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 823.