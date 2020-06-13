1828 إصابة جديدة بكورونا في قطر

الدوحة- أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، عن تسجيل 1828 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وتعافي 1956 شخصا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 55252 حالة.

كما سجلت الوزارة إدخال 13 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة في العناية المركزة حاليا إلى 232 حالة.–(بترا)