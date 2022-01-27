187 مريضا راجعوا مستشفى الجامعة في يوم

عمان- قدّر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم عدد مراجعي المستشفى منذ مساء أول من أمس الأربعاء وحتى مساء أمس الخميس بحوالي 100 مراجع ، و71 مريض غسيل كلى و8 حالات ولادة، فيما تم إجراء 7 عمليات جراحية مستعجلة.

وأكد ملحم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المستشفى، وفي ظل الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً، نفذ خطة الطوارئ المُعدّة مسبقاً بكل الجاهزية لهذه الظروف؛ من حيث الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، وزيادة الاحتياط في توفير المواد الأساسية الأخرى، سيما دائرة الطوارئ وطوارئ الولادة، والمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء.

وأوضح، خلال زيارة تفقدية قام بها أمس الخميس لمرافق المستشفى، أنه تم فتح طرق المستشفى كافة وبشكل دوري وثابت لضمان وصول المرضى والموظفين بكل يسر وسهولة، وذلك بالتعاون مع كوادر الدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى والجامعة الأردنية.

وأشار ملحم إلى أنه تم تأمين كافة الموظفين ممن تقطعت بهم السُّبُل ولم يستطيعوا الوصول إلى أماكن عملهم بآليات الجامعة الأردنية المجهزة لمثل هذه الظروف الاستثنائية.

وثمن الجهود التي تقوم بها كوادر المستشفى، التي كانت على رأس عملها خلال المنخفض الجوي، والتي تنم عن صدق الانتماء، مثنياً على ما قدمته كوادر الدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى والجامعة الأردنية من جهود ساهمت في تأمين وصول المرضى للمستشفى دون وجود أي إرباكات أو معيقات.-(بترا)