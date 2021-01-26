الميزان التجاري الأردني يسجل فائضاً مع أميركا بـ187 مليون دينار

عمان- سجل الميزان التجاري للمملكة فائضاً مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر تشرين الثاني لعام 2020، ليبلغ 187 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 085ر1 مليار دينار، مقارنة مع 260ر1 مليار دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

كما بلغت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 898 مليون دينار، مقارنة مع 033ر1 مليار دينار للفترة المماثلة من العام 2019 مسجلة انخفاضاً بنسبة 1ر13 بالمئة.

يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول. (بترا)