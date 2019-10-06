189.3 مليون دولار عائدات قطاع البرمجيات والتطبيقات في المملكة

إبراهيم المبيضين

عمان– سجل قطاع البرمجيات والتطبيقات الأردني إيرادات بلغت قيمتها أكثر من 189.3 مليون دولار في العام 2018، ليحتل المرتبة الأولى في القطاعات الفرعية الأكثر إيرادا ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليه.

ويغطي هذا الرقم الإيرادات الناتجة عن البرمجيات الأردنية والتطبيقات عبر الانترنت والتطبيقات النقالة وتطوير الألعاب الالكترونية في الأردن، كما يغطي هذا الرقم من جهة أخرى الإيرادات من هذه المنتجات كمبيعات للسوق المحلية وصادراتها الى الدول الأخرى.

وقالت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، مؤخرا، إنه وفقا للبيانات والمؤشرات التي وردت في المسح السنوي لشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عن العام 2018، فقد تصدر قطاع تطوير البرمجيات في الأردن المرتبة الأولى ضمن إيرادات الخدمات المحلية وخدمات التصدير مسجلا قرابة 189.3 مليون دولار.

وأضافت الجمعية، في تعليقها على هذه البيانات: “لذا فإن تشجيع البرمجيات الأردنية المبنية على الملكية الفكرية من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي”، مؤكدة أن تعزيز قطاع البرمجيات القائمة على الملكية الفكرية يعد من المحاور الأساسية التي تركز عليها الجمعية منذ أعوام؛ حيث قامت الجمعية بإطلاق المنصة الالكترونية “اي بي ريتش دوت جو” للترويج للبرمجيات الأردنية القائمة على الملكية الفكرية عالميا.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات المسح السنوي للقطاع أن قطاع “بيع تراخيص البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية بالجملة” قد احتل المرتبة الثانية من حيث الإيرادات ليسجل في العام 2018 حوالي 137 مليون دولار.

وذكرت البيانات أن قطاع “معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والهواتف بالجملة” قد احتل المرتبة الثالثة ضمن القطاعات الأكثر إيرادا ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني ليحقق في العام 2018 حوالي 68 مليون دولار.

وأشارت البيانات الى أن قطاع “تركيب الأجهزة والبنية التحتية” قد جاء في المرتبة الرابعة بحوالي 59 مليون دولار في العام 2018.

وسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام 2018 نموا في إيراداته لتبلغ قرابة 2.2 مليار دولار؛ حيث زادت بنسبة بلغت 4.5 %، وذلك لدى المقارنة بإجمالي إيرادات القطاعين المسجلة في العام 2017 والتي تجاوزت وقتها 2.1 مليار دولار.

ووفقا لنتائج المسح، توزع إجمالي إيرادات القطاعين في العام 2018 على النحو الآتي: 1.42 مليار دولار كإيرادات لقطاع الاتصالات، في حين بلغت إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات 750 مليون دولار.

كما أظهرت نتائج المسح أن إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات وحده قد توزعت في العام 2018 على النحو الآتي: 487 مليون دولار كإيرادات مبيعات للسوق المحلية، و262 مليون دولار كإيرادات من الصادرات للأسواق الخارجية.

وكشفت نتائج المسح أن إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات وحده في العام 2018 (750 مليون دولار) قد نمت بنسبة 10.7 بالمائة، وذلك لدى المقارنة بإيرادات القطاع المسجلة في العام 2017 والتي بلغت وقتها 677 مليون دولار، مرجعة السبب الأهم في ذلك إلى الحوافز الضريبية التي أقرت في العام 2016.

واستندت “إنتاج” في نتائجها إلى البيانات التي جمعتها من الشركات العاملة في القطاع وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في حين أظهر أن الأردن ما يزال وجهة استراتيجية مهمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

ويهدف المسح إلى توفير مراجعة واضحة ودقيقة عن قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وذلك من أجل توفير معلومات بيانات دقيقة تسهم في وضع خطط وآليات ترفع من وتيرة النمو وتطوير واعتماد التكنولوجيات الجديدة، والبحث والتطوير وبناء القدرات.