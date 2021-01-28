19 ألف دينار عقوبات على كفرسوم.. إلزام الجزيرة بـ31 ألفا لعبدالستار

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“أوضاع اللاعبين” تلزم الجزيرة بدفع 31 ألفا لعبدالستار

ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم نادي الجزيرة، بضرورة دفع مبلغ 31 ألف دينار، لحارس مرمى الفريق السابق أحمد عبدالستار الذي يلعب حاليا في صفوف فريق نادي الوحدات.

وأرسلت لجنة أوضاع اللاعبين، أول من أمس، خطابا رسميا لنادي الجزيرة، تطلب منه ضرورة دفع المبلغ للحارس خلال فترة أقصاها 60 يوما، أو ضرورة مواجهة عقوبات إضافية.

ويأتي هذا الحكم، على خلفية الشكوى التي سبق وأن تقدم بها عبدالستار ضد فريقه السابق، للمطالبة بمستحقات مالية سابقة تتمثل في رواتب شهرية ومتأخرة ومقدم عقد وغيرها من التفاصيل.

“الضربات” لم تتوقف على الجزيرة، الذي استقبل أول من أمس أيضا، كتابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد بضرورة دفع مبلغ ألف دينار للاعب إبراهيم الخب، خلال مدة أقصاها 60 يوما، أو مواجهة عقوبات إضافية.

ويعاني الجزيرة من أزمة مالية خانقة، وصلت ذروتها في منتصف الأسبوع الحالي، عندما تم الحجز مجددا على إيرادات النادي، من قبل الرئيس الأسبق سمير منصور.

إلى ذلك، كشف أعضاء في الهيئة العامة في نادي الجزيرة، توجههم للتصعيد في الأيام المقبلة، للسؤال عن كيفية ترتب هذه المبالغ كديون على النادي.

وفي اتصال مع “الغد”، بين أعضاء في الهيئة العامة، أنهم لن يرضوا أن يبقوا صامتين بشأن ما يجري في ناديهم، مؤكدين أنه سيصعّدون الموضوع، لمعرفة تفاصيل الحجز المالي على النادي، وظروف تفاقم هذا المبلغ الكبير الذي وصل إلى نصف مليون دولار تقريبا.

يشار إلى أن مسؤلا في وزارة الشباب، أجرى أول من أمس اتصالا مع منصور، للوقوف على مسألة عودته للحجز على أموال النادي، وما سببه هذا القرار من مشاكل مالية، وأثار حفيظة محبي النادي.

وتمنى مسؤول وزارة الشباب، أن تشهد الأيام المقبلة، عودة منصور عن موضوع الحجز على أموال النادي الذي يحتاج لكل دينار يدخله، لتلبية جزء من التزاماته وما أكثرها.

19 ألف دينار عقوبات وغرامات على كفرسوم

أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، جملة من العقوبات والغرامات، بعد تلقيها مجموعة من الشكاوى، وكان لافتا تعرض نادي كفرسوم الذي يلعب فريقه في دوري الدرجة الأولى، لأحكام مالية بقيمة 19450 دينارا.

ومن أبرز العقوبات؛ إلزام نادي بلعما بدفع 900 دينار للاعب أحمد الداود، ونادي كفرسوم بدفع 1900 دينار للاعب نورس عبيدات، وإلزامه بدفع 3250 للاعب سمير قازان، و3000 دينار للاعب سائد البشير، و4375 للاعب مأمون ثعلبي، و1975 دينارا للاعب عاصم أبوحردان، و2650 للاعب مجدالدين الحمدون، و2300 للاعب مؤيد الغوانمة، وإلزام اتحاد الرمثا بدفع 2400 دينار للاعب أصيل اللحام، وإلزام نادي مغير السرحان بدفع مبلغ 2550 دينارا للاعب شدوان ذيابات، وإلزام نادي السلط بدفع مبلغ 2400 دينار للاعب موسى الزعبي.

العقبة يجدد عقد المدرب الداود و3 لاعبين

جدد نادي شباب العقبة، أول من أمس، عقد المدير الفني رائد الداود، لمواصلة قيادة الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

كما جدد النادي عقود الثلاثي عيسى السباح وأحمد أبوحلاوة ومحمد عبدالروؤف، لمواصلة اللعب مع الفريق في الموسم الجديد.

والتقت الإدارة برئاسة رئيس النادي رجب درويش مع المدرب واللاعبين الثلاثة؛ حيث جرى التوقيع الرسمي على التجديد، وسط طموحات بتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل.

ويعد نادي شباب العقبة من الأندية التي تملك إدارة مجتهدة تعمل بصمت، لتوفير متطلبات الفريق رغم الضائقة المالية، علما أن اللاعبين سبق وأن تمنوا على المؤسسات والشركات في مدينة العقبة توفير الدعم للفريق الذي يمثل ثغر الأردن الباسم في منافسات أندية المحترفين، ويسهم في الترويج لهذه المدينة الجميلة.

الفيصلي يلتقي طنوس ويسعى لحارس مرمى

شهد أول من أمس، اجتماعا وصف بالإيجابي بين ممثل عن الإدارة في النادي الفيصلي، واللاعب محمد طنوس، لبحث إمكانية احتراف اللاعب في صفوف الفريق في الموسم الماضي.

الاجتماع تخلله مناقشة مطالب اللاعب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل المالية، قبل أن ينتهي اللقاء بالاتفاق على الخطوط العريضة، ولكن دون توقيع رسمي، على أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعا آخر من أجل التوقيع في حال تم الاتفاق على جميع التفاصيل.

ويواصل الفيصلي بحثه عن تعاقدات جديدة، استعدادا للموسم الكروي المقبل؛ حيث تفيد الأنباء بأن الفريق يرغب في ضم لاعب الصريح مجدي العطار الذي يحظى أيضا باهتمام فريق السلط.

كما يبحث الفيصلي عن حارس مرمى، لتعويض خروج معتز ياسين الذي انتقل إلى فريق السلط؛ حيث تفيد المعلومات بأن حارس مرمى الرمثا عبدالله الزعبي ضمن الخيارات، رغم أنه مرتبط مع فريقه لأكثر من موسم.

تيتا ضمن خيارات الحسين

يتواجد المدرب الروماني تيتا، ضمن خيارات نادي الحسين إربد، في إطار البحث عن مدرب جديد لفريق الكرة.

ويعطي الحسين إربد الأولوية في الوقت الحالي، للمدرب العربي أو الأجنبي، فيما يأتي المدرب المحلي كخيار أخير، في حال لم يتم الاتفاق مع أي مدرب من خارج المملكة.

وتواجد المدرب الروماني تيتا في الأيام الماضية، ضمن خيارات الحسين، خاصة وأن هذا المدرب سبق وأن درب في الأردن.

ولم يحسم الحسين إربد حتى أمس مصير المدرب المقبل، بانتظار مزيد من المشاورات للكشف عن المدرب الجديد، خاصة وأن النادي يملك العديد من الخيارات الى جانب المدرب الروماني.

ناد يعرض 50 ألفا لتجديد عقد لاعب

وجه ناد محلي في دوري المحترفين لكرة القدم، انتقادات لاذعة لناد آخر عرض 50 ألف دينار، لتجديد عقد أحد لاعبيه الذين انتهى ارتباطه رسميا مع النادي.

توقيع احمد ياسر ومصطفى كمال على كشوفات الحسين إربد أول من أمس – (الغد)

واعتبر النادي أن عددا من الأندية، تبالغ في العرض المالي لتوقيع عقود أو تجديدها، الأمر الذي يدخل تلك الأندية لاحقا في دوامة مالية، ويتسبب في شكاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي حديثه لـ”الغد”، قال مسؤول في ناد محترف، إنه أصيب بالذهول بعد أن قدم أحد الأندية عرضا لتجديد عقد لاعب الوسط، بقيمة 50 ألف دينار، رغم أن هذا النادي يئن تحت وطأة الديون، ويعاني من عدم توفير مستحقات سابقه للاعبيه.

المتحدث كشف أيضا أن ناديا آخر جدد عقد لاعبه بمبلغ 32 ألف دينار، مبديا تعجبه من عرض الأندية لهذه المبالغ للتعاقد، فيما تتباكى تلك الأندية في عدم مقدرتها على تأمين رواتب لاعبيها المتأخرة منذ أشهر طويلة تصل أحيانا لنحو عام.

“الكرة” يكشف هوية الخبير بقضية الجزيرة والزعبي

كشف اتحاد الكرة، عن هوية الخبير الذي تم تعيينه، للحكم في القضية المتنازع عليها بين نادي الجزيرة وحارس مرمى فريق الرمثا عبدالله الزعبي.

وتتلخص القضية في أن الجزيرة سمح لحارسه السابق الزعبي قبل سنوات عدة، بالاحتراف في الخليج السعودي، على أن يوقع على كتاب يلزم الحارس بالعودة إلى الجزيرة بعد انتهاء احترافه في السعودي، وفي حال لم يفعل فإنه سيكون ملزما بدفع 100 ألف دولار، لينهي الزعبي احترافه في الخليج، دون أن يعود للجزيرة، ومن ثم التوقيع على كشوفات الرمثا.

وأبلغت لجنة أوضاع اللاعبين، نادي الجزيرة، أن الخبير الذي تم الاستعانة به هو المحامي جابر، الذي سيكون مكلفا بدراسة الأضرار التي لحقت بالجزيرة بعد مغادرة الزعبي، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في هذه القضية التي طالت كثيرا.

وكانت لجنة أوضاع اللاعبين طلبت من الجزيرة، إرسال تفاصيل الأضرار التي لحقت بالنادي جراء انتقال الزعبي، ليقوم الجزيرة بإرسال كتاب يوضح فيه جميع التفاصيل، والضرر الذي لحق بالفريق، قبل أن تقرر اللجنة تعيين خبير للنظر في الموضوع، وتقدير الأضرار.

ياسين: أتمنى أن أشكل إضافة نوعية للسلط

تمنى حارس المرمى معتز ياسين، أن يشكل إضافة نوعية لفريقه الجديد السلط في الموسم الكروي المقبل، وخلال مشاركته الآسيوية التاريخية.

وكان معتز وقع أول من أمس على كشوفات السلط، بعد انتهاء عقده رسميا مع الفيصلي.

وبين ياسين، في تصريح لـ”الغد”، أن السلط فريق متميز ويضم نخبة من اللاعبين، معبرا عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح الرياضي العريق، ومؤكدا في الوقت نفسه اعتزازه بالفترة الطويلة التي قضاها في صفوف فريق الفيصلي والتي تخللها تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات المحلية والخارجية.

الحسين يضم أحمد ياسر ويجدد عقد كمال

أعلن الحسين إربد، أول من أمس، ضم اللاعب أحمد ياسر، للعب في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الكروي المقبل.

ووقع ياسر الذي لعب في صفوف فريق معان في الموسم الماضي، على كشوفات الحسين إربد بعد مفاوضات انتهت بالاتفاق على جميع التفاصيل، بما في ذلك التفاصيل المالية ومدة العقد.

كما جدد الحسين إربد عقد اللاعب مصطفى كمال، الذي لعب في صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من الموسم الكروي الماضي.

ويسعى الحسين إربد لمزيد من التعاقدات وتجديد عقود لاعبين، لتشكيل فريق قادر على تحقيق نتائج أفضل في الموسم الكروي المقبل.

الأندية تتعاقد مع اللاعبين قبل المدربين

أبدى عدد من جماهير الأندية، امتعاضهم من قيام أنديتهم بالتعاقد مع لاعبين جدد، قبل التعاقد مع المدرب أو معرفة هويته، الأمر الذي يشكل اختراقا فاضحا للعمل الاحترافي المنظم.

وأكد مشجعون أن العربة ما تزال تسبق الحصان في أندية المحترفين بالأردن، وهذا دليل واضح على سبب إخفاقات الأندية، أو حتى عدم تلبيتها طموحات الجماهير خلال المشاركات، مطالبين إدارات أنديتهم بالعمل بنوع من الاحترافية، وترك “الخبز لخبازه”.

مرضي يبدأ مشواره الاحترافي بالدوري العماني

بدأ نجم الكرة الأردنية محمود مرضي، مشواره الاحترافي الفعلي مع فريق عمان العماني، عندما شارك في أول مباراة أمام فريق نزوى في اللقاء الذي انتهى لصالح فريق مرضي.

اللاعب محمود مرضي في سلطنة عمان برفقة صديقه حسان ملكاوي – (الغد)

ويأمل مرضي في تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة، لإثبات أحقيته بالاحتراف، أملا في فرص احترافية أفضل، في ظل المستوى الفني المتميز الذي يؤهله للاحتراف في أندية منافسة.

يشار إلى أن مرضي حظي باستقبال أردنيين مقيمين في سلطنة عمان، أمثال المشجع العاشق للحسين إربد حسان ملكاوي المقيم في السلطنة، والحريص على استضافة الرياضيين الأردنيين والاحتفاء بهم، في خطوة تلقى الإشادة دائما.

سمرين يستعد للتأهيل بعد العملية

خضع لاعب فريق الوحدات مهند سمرين، لعملية ناجحة، لمعالجة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويستعد اللاعب الشاب، للبدء في الأيام المقبلة، بالبرنامج التأهيلي، بهدف العودة التدريجية إلى الملاعب.

وكان مدير فريق الوحدات محمد جمال، زار اللاعب في المستشفى مصطحبا كأس الدوري، للاحتفال به بوجود سمرين الذي لم يتواجد مع الفريق في المباراة الأخيرة بسبب الإصابة.