19 ألف شاب وشابة ينخرطون في معسكرات الحسين

عمان- الغد- بمشاركة أكثر من 19 ألف شاب وشابة، اختتمت في كافة معسكرات وبيوت الشباب فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام 2019 والتي نظمتها وزارة الشباب بالتعاون مع عدد من الشركاء، ضمن الفئة العمرية 12-24، بالتزامن مع احتفالات الأسرة الشبابية باليوم العالمي للشباب والذي يصادف 12 من آب/ أغسطس من كل عام.

معسكرات الحسين للعمل والبناء والتي تحتفي هذا العام بمرور اكثر من 50 عاما انطلقت برؤية شباب أردني الهوية والانتماء، عالمي التفكير ورسالة الاستثمار بطاقات الشباب من خلال المحفزات على الابداع والابتكار، حيث شهدت هذا العام برامج عدة تحاكي متطلبات الشباب وتهدف الى زيادة مساحة التأثير الاجتماعي للشباب من خلال التمكين المعرفي والمهاري، وتعزيز اتجاهاتهم للمشاركة في الحياة العامة، وتشجيعهم على الإبداع والإبتكار، وتعزيز قيم المواطنة لديهم، الى جانب توفير فرص التعبير عن الذات، واكتشاف وابراز المواهب الشبابية، والعمل على صقلها، ومساعدة الشباب على مسايرة روح العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية مع توفير الفرص للشباب للالتقاء والتعارف، والتأمل والتعلم الذاتي وبناء العلاقات بينهم على قاعدة مصلحة الوطن العليا.

ونفذ خلال المعسكرات 126 معسكرا للمبيت شارك فيها 4690 شابا وشابة في معسكرات المغامرة والتحدي التي اقيمت في السرو، ومعسكرات عيون الأردن في الزرقاء، والكشافة والمرشدات في عجلون والقادسية، ومعسكرات المعرفة في البتراء والشوبك، ومعسكرات الابداع والابتكار وانترنت الاشياء في اربد وعمان ومعسكرات الذكاء الاصطناعي والربوت في العقبة، ومعسكرات مسارات الأردن التطوعية في مختلف المحافظات، ومعسكرات الحياة الصحية في بيت شباب مصطفى العدوان ومعسكرات النخبة في جرش.

وشارك 14605 شابا وشابة في 345 معسكرا نهاريا أقيمت في كافة مديريات الشباب والمراكز الشبابية تضمنت 26 معسكرا لسواعد الانقاذ شارك فيها 1529 شابا وشابة و26 معسكرا حول “الأمن ومسرح الجريمة” شارك فيها 1548 شابا وشابة، و256 معسكرا حول “التماسك الاجتماعي” شارك فيها 10216 شابا وشابة و8 معسكرات بعنوان “الرياضة من أجل الحماية” شارك فيها 360 شابا وشابة، و13 معسكرا تضمنت “تأهيل الشباب لسوق العمل” شارك فيها 260 شابا وشابة، و25 معسكرا لرياضة التايكواندو شارك فيها 625 شابا وشابة.

وكانت الوزارة قد خصصت الدفعة الاخيرة من المعسكرات للاحتفال باليوم العالمي للشباب والذي يصادف يوم 12 آب/ أغسطس من كل عام، حيث اقيمت فعاليات المعسكرات بما يتواءم مع شعار اليوم العالمي للشباب “النهضة بالتعليم” والذي يحقق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة لمنح الشباب فرص التعليم وتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الشباب والمنظمات وحكومات الدول في النهوض بالتعليم.

وتقام المعسكرات التي تدعم الجهود الوطنية في مبادرة “أردن النخوة” وتجسيد دور الشباب في حماية الغابات بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الشركاء تتمثل بمؤسسة ولي العهد وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والقوات المسلحة الاردنية ومديرية الامن العام ومديرية قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني واللجنة الاولمبية الاردنية والجامعات الاردنية ومؤسسة نهر الأردن ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واليونيسف وهيئة أجيال السلام ومؤسسة التدريب المهني وفريق مشروع مختبرات الابتكار الاجتماعي ومؤسسة فاي للعلوم وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقه وفريق روبوتنا.

وزير الثقافة ووزير الشباب د.محمد ابو رمان وجه الشكر والتقدير الى جميع الشركاء الذين ساهموا في تنفيذ فعاليات المعسكرات لهذا العام وفي مقدمتهم المنظمات والمؤسسات الوطنية العاملة مع الشباب والأجهزة الأمنية، كما وجه الشكر لأسرة الوزارة من مدراء وموظفي المركز والميدان ومشرفي بيوت الشباب والمراكز الشبابية على ما قدموه من جهود ساهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني الكبير، مؤكدا أن المعسكرات ستخضع اعتبارا من الأسبوع المقبل، لعملية تقييم موضوعية وشاملة، للوقوف على نقاط القوة بغية تعزيزها، والنظر بأهمية كبيرة على نقاط الضعف للعمل على تلافيها مستقبلا.