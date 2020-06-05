19 إصابة جديدة غير محلية بكورونا في الأردن.. و5 حالات شفاء

عمان- الغد- سجلت المملكة الجمعة، 19 إصابة جديدة، غير محليّة، بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 784 حالة، بحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء،

وتوزعت الحالات الجديدة إلى “16 إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم عبر حدود جابر؛ منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع”، وفق الموجز.

إضافة إلى “حالة لأردني قادم من قطر وهو في أحد فنادق الحجر”، وحالتان سجلتا لشخصين من جنسيّة عربيّة قادمان إلى الأردن من اليمن.

وفي المقابل، “سُجِّلت 5 حالات شفاء لهذا اليوم: 1 في مستشفى الأمير حمزة، و2 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و2 في مستشفى الملكة علياء”.

وأجرت فرق التقصي الوبائي “3414 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 213815 فحصاً”، وذلك منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في الايجاز إنه اعتباراً من يوم غدٍ السبت، يبدأ تنفيذ خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي ستسمح بحريّة أكبر للحركة مع وجود بعض الاستثناءات، في ظل الوصول إلى مستوى “معتدل الخطورة” المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة، والذي يتمّ اعتماده في حال تسجيل أقلّ من (10) إصابات محليّة لمدّة سبعة أيّام متتالية، أو في حال كانت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لحالات محلية ما بين 0.5% – 1%. للاطلاع على الخطة: https://corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-Reopen