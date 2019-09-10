19 سيارة كهربائية فقط تم التخليص عليها في “الحرة” الشهر الماضي

عمان- الغد- كشفت الإحصائيات الرسميّة التي أعلنت علنها هيئة مستثمري المناطق الحرة أن عدد مركبات “الكهرباء” التي تم التخليص عليها في شهر آب من العام الجاري بلغت 19 مركبة فقط.

ووجّه رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أسئلة للحكومة عبر البيان الصحافي الذي أصدره اليوم، حول هل تكفي المركبات الـ 19 لتغطية مصاريف المستثمرين في المناطق الحرة، أو هل المركبات الـ 19 قادرة على جذب مستثمرين جدد، أو هل المركبات الـ 19 مؤشر على صحة الاستثمار.

وشدد على أن القرارات الحكوميّة تزيد من التعقيدات في المناطق الحرة، مؤكدا على أن التراجع عنها يعطي املأ جديدا للمستثمرين لإعادة تجديد استثماراتهم.

ونوه الى ان مركبات التي تم التخليص عليها في شهر آب “البنزين والكهرباء والهايبرد” تراجعت 1255 مركبة عن شهر تموز من العام الجاري.

وقال ان التراجع الأكبر في التخليص كان من نصيب مركبات البنزين حيث انخفض عدد المركبات بـ 1151 مركبة في أب مقارنة تموز أي خلال شهر واحد.