19 طالبا من الحاصلين على 100% في الثانوية يتقدمون للالتحاق بجامعة الأميرة سمية

عمان- الغد- تشهدُ أروقة عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا إقبالاً كبيراً من قبل خريجي الثانوية العامة للالتحاق بها للعام الدراسي 2021/2020، ومن اللافت أن 19 طلابا من حاصلين على العلامة 100% كانوا ضمن المتقدمين والمقبولين في الدفعة الأولى التي أعلنت قبل أيام.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي عن ارتياحه لثقة الطلبة وأهاليهم بمنجز الجامعة ومكانتها، وما حققته من نجاحات وإنجازات، واصفاً هذا الإقبال بأنه ثمرة لتميز الجامعة وللسمعة الطيبة لخريجيها.

وبيّن الرئيس بأن الجامعة، وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، تطرح تخصصات تلامس حاجات السوق الجديدة، وتبني شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية كبرى تثري منجزها، وأن ما يقرب 90% من خريجي الجامعة يجدون فرص عمل في الستة أشهر الأولى من تخرجهم.

ويرى الرفاعي أن التغيّر الإيجابي في نمط التفكير المجتمعي، والمتمثل في عدم التهافت على تخصصات تقليدية يبشّر بالخير، ويجعل من التعليم الجامعي النوعي استثمارا مستقبلياً يرفد اقتصاد البلد.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالغفور الصيدي إن أعداد الطلبة المقبولين في الدفعة الأولى منذ ذوي العلامات 99% فما فوق قد بلغ 52 طالبا، ومن فوق 95% 296طالبا، ومن فوق 90% 650 طالبا. وأن الإقبال الأكبر جاء على التخصصين: علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.

ووضح الصيدي أن الجامعة لديها نظامها الخاص في قبول الطلبة، حيث تصل نسبة القبول إلى ما يقارب 30% فقط من المتقدمين، مبينا أن كليات الجامعة في كافة التخصصات تعقد امتحان قبول لهم، تتبعه مقابلة شخصية.

بدورها أبدت الطالبة دانا هاني الطاهر، الحاصلة على 100%، عظيم سعادتها بالإلتحاق بالجامعة، وقالت بأنها تتابع منجز الجامعة ونجاحاتها منذ زمن، وما تقدمه لطلبتها من عناية واهتمام وتدريب، وأن تخصص علم الحاسوب الذي اختارته يستهويها منذ طفولتها، وأن هذا قرارها الشخصي، بتشجيع من أسرتها، وترى أنها ستخدم مجتمعها من خلاله، مؤكدة أن ما شجعها أكثر كانت المقابلة مع أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة.

ويذكر أن الجامعة تسعى في المرحلة المقبلة نحو المنافسة على المستوى الدولي، والحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات، واستحداث مركز للتميز في الأمن السيبراني، وطرح برامج للدكتوراة في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال، وأخرى نوعية “عن بعد” في المستويين: البكالوريوس والماجستير، مع تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع نسبة طلبة الدراسات العليا، وتعزيز مرتكزات البحث العلمي.

كما وأن كليات الجامعة كافة حصلت على الاعتمادين الأمريكيين: ABET وAACSB، وأنها نالت المركزين الثاني والثالث في جائزة “ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية” لعام 2020، وأن الجامعة وفقًا لتصنيفات QS العالمية 2020 حلت في المرتبة الأولى في الأردن والسادسة عشرة في المنطقة العربية من حيث نسبة عدد الأبحاث العلمية المنشورة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس.

وكذلك استحدثت الجامعة برامج نوعية فريدة من نوعها على مستوى الأردن، كالتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وعلم الرسم الحاسوبي، وهندسة أمن الشبكات والمعلومات، هندسة القدرة والطاقة الكهربائية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، على مستوى البكالوريوس، وبرامج الماجستير في علم البيانات، وأمن المعلومات والجرائم الرقمية، وهندسة نظم المؤسسات، وريادة الأعمال، وتحليل الأعمال، والإدارة الهندسية والمحاسبة بالاشتراك مع جامعة أريزونا الأمريكية، وهندسة الأنظمة الذكية والحاسوب، وبرنامج الدكتوراه في علم الحاسوب، فيما حصل طلبتها على جوائز عالمية ومحلية في مختلف المحافل العلمية والثقافية والرياضية.