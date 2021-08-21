19 مليار دولار الإيرادات المتوقعة عالميا من الاستثمار بـ “الجيل الخامس” في 2021

إبراهيم المبيضين

عمّان- توقع تقرير عالمي حديث توسع الإقبال على إنشاء شبكات الجيل الخامس للإنترنت عريض النطاق والاستثمار فيها في مختلف أسواق الاتصالات حول العالم، مع انتقال معظم مشغلي الاتصالات لتطوير ونقل شبكاتهم من الجيلين الثالث والرابع إلى الخامس التي تمثل أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة والإنترنت المتنقل في العالم.

وذكر التقرير – الذي أصدرته مؤسسة ” غارتنر” البحثية العالمية – أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات المتأتية من إنشاء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس العام الحالي لتسجل أكثر من 19.1 مليار دولار في جميع أسواق الاتصالات حول العالم.

وقال التقرير إن “الإيرادات المتأتية من البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس العام الحالي وإذا ما وصلت إلى هذا المستوى فهي سترتفع بنسبة تصل إلى 39 % وذلك لدى المقارنة بقيمة الإيرادات التي سجلت في هذه البنية التحتية العام الماضي والتي بلغت وقتها 13.8 مليار دولار”.

وتوقع التقرير كذلك ارتفاع الإيرادات المتأتية من إنشاء شبكات الجيل الخامس لتسجل قرابة 23.3 مليار دولار في العام المقبل.

وبخصوص جميع أنواع البنى التحتية للاتصالات ومختلف الشبكات فقد قدر التقرير أن تسجل الإيرادات المتأتية من إنشاء مختلف أنواع شبكات الاتصالات المتنقلة ( شبكات من الأجيال الثاني والثالث والرابع والرابع المتقدم والجيل الخامس ) لتسجل نهاية العام الحالي قرابة 49 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات المتأتية من إنشاء شبكات الجيل الرابع والرابع المتقدم حوالي 14.6 مليار دولار العام الحالي.

وقال “من المتوقع أن تسجل الإيرادات المتأتية من إنشاء شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث لتسجل أقل مستوى من الإيرادات 1.9 مليار دولار مع تراجع إنشاء هذه الشبكات والتحول الكبير للاستثمار في الأجيال الأكثر تقدما ولا سيما الرابع والخامس”.

ومن المتوقع بحلول العام 2025 أن يصل عدد مشتركي خدمات الجيل الخامس إلى 5.1 بليون على مستوى العالم.

في الأردن، أكدت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا ضرورة إدخال تقنية الجيل الخامس إلى سوق الاتصالات المحلية كواحدة من التقنيات الحديثة.

ويعتبر من المكونات الرئيسية للبنية التحتية الداعمة لعملية التحول الرقمي في ظل ما توفره هذه التقنية من سرعات وسعات عالية جدا للإنترنت.

وتحدثت الاستراتيجية عن الجيل الخامس كتقنية أساسية للتحول الرقمي وواحدة من المحركات الأساسية لتطوير الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية كافة.

وبينت الاستراتيجية أن الحكومة تطلب من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تذليل أي عقبات قد تحول دون تمكين تفعيل هذه التقنية في المملكة بأسرع وقت ممكن وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وتوفير النطاقات الترددية التي تحتاجها بالسعات الكافية والأسعار المعقولة واستنادا إلى أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى العالمي.

وأوضحت الاستراتيجية أن الحكومة تدرك أن خدمات الهاتف المتنقل عبر تقنية الجيل الخامس بدأت في الانتشار منذ العام 2019 في بعض الدول ومن بينها بعض بلدان الشرق الأوسط>

وأشارت إلى أنه من الواضح أن هذه التكنولوجيا ستغدو هي الاتجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم المال والأعمال خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت الاستراتيجية أنه : “بات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى وجه الخصوص البدء في تحديث الشبكات للارتقاء إلى عصر أنظمة الجيل الخامس أمر لا مفر منه خاصة وأن هذه الشبكات لا توفر فقط سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل تثبت أنها محرك حقيقي لتطوير الأعمال”.