19.3 % ارتفاع البطالة خلال الربع الأول

عمان- الغد- ارتفع معدل البطالة خلال الربع الاول من العام الحالي ليبلغ 19.3%، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2019.

ووفق دائرة الإحصاءات العامة التي أصدرت تقريرها الربعي اليوم حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2020 بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول 18.1% مقابل 24.4% للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قدارتفع للذكور بمقدار1.7 نقطةمئوية وانخفض للإناث بمقدار4.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 22.1%مقارنةبالمستويات التعليمية الأخرى. وأشارت النتائج إلى أن 50.8%من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.8% مقابل 70.7% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل48.3%و39.7% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى الاقاليم فقد سُجل أعلى معدل للبطالة فياقليم الوسط، بنسبة بلغت20.3%،وأدنى معدل للبطالة في اقليم الجنوببنسبة بلغت17.6%.(علماً أن عينة المسح لهذا الربع من العام ممثلة على مستوى الاقليم فقط).

وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر نحو 27.8%.تركز 60.2% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 61.7%. ونصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.5%ثانوي و39.4%أعلى من الثانوي.

كما أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 83.1%هم مستخدمين بأجر (80.2%للذكور مقابل 95.4% للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون)، وأظهرت تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيثأن 60.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل13.5% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 64.1% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.7%بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 23.8%. وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.5%(54.8%للذكور مقابل 14.0% للإناث)،وذلك للربع الأولمن عام 2020 مقارنة مع 35.1%(54.4%للذكورو15.0%للإناث)، وذلك للربع الأولمن عام 2019.