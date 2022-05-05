190 الف زائر للمواقع السياحية والأثرية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة العيد

بلغ العدد الإجمالي لزوار المواقع السياحية والأثرية في المملكة من المواطنين والسياح العرب والأجانب خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة عيد الفطر، نحو 190 الف زائر.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة السياحة والآثار احمد الرفاعي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المواقع السياحية والأثرية في المملكة شهدت خلال عطلة عيد الفطر السعيد حركة سياحية نشطة من الأردنيين ومختلف الجنسيات العربية والاجنبية، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل في عطلة العيد تضمنت تنظيم جولات ميدانية ومناوبات.

وبين، أنه جرى تشكيل فرق ميدانية للكشف على جاهزية مراكز الزوار المنتشرة في المواقع السياحية والأثرية جميعها، لضمان تقديم خدمات سياحية مميزة في هذه المراكز، وذلك في إطار استعداداتها لمتابعة النشاطات السياحية خلال عطلة العيد، وكذلك تشكيل فريق مناوبة من موظفيها ومدراء السياحة في المحافظات للمتابعة والإشراف على تقديم الخدمات للسياح والزوار على مدار الساعة، والتواصل مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والملاحظات، بهدف الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لهم خلال العطلة.

وأوضح الرفاعي، أنه وضمن الخطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، قامت الوزارة بواسطة الفرق الميدانية بمتابعة الاستعدادات الكاملة لتجهيز المواقع السياحية من خلال إعداد برامج للمناوبات في المواقع الأثرية والعامة، والعمل على تهيئة بيئة سياحية لاستقبال الضيوف والزوار، مشيراً إلى أن لدى الجهات المختصة الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات للسياح والزوار خلال فترة إقامتهم.

وأكد، أن إجراءات الحكومة التخفيفية المتعلقة بجائحة كورونا، انعكست ايجاباً على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة، وتسهيل حركة وصولهم للمواقع السياحية.

–(بترا)