1902 قضية إطلاق عيارات نارية خلال العام الماضي

انخفضت عدد قضايا إطلاق العيارات النارية العام الماضي إلى 1902 قضية، وفي العام قبل الماضي وصلت إلى2127 قضية، بينما سجل في عام 2020، (2172) قضية، مشيرة مصادر مديرية الأمن العام عن تراجع في معدلات إطلاق العيارات النارية في المناسبات بسبب الإجراءات الأمنية المشددة ضد مرتكبيها، ونتيجة وعي المواطنين.

ونشرت مديرية الأمن العام على صفحتها على الفيس بوك رسم بياني يوضح انخفاض هذه الجريمة التي باتت منبوذة في المجتمع خلال السنوات الماضية، معلولا الأمن العام على تماسك المجتمع ودعمه للإجراءات الأمنية المتخذة للانتهاء من هذه الظاهرة ولتصبح من الماضي.

واعتبرت مديرية الأمن العام بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن مرتكبيها، لتطالهم يد العدالة وليواجهوا مصير إصرارهم على اتباع مظاهر قاتلة في التعبير عن فرحهم.

وللابلاغ عن مطلقي العيارات النارية، فيتم من خلال رقم الطوارئ الموحد (911) أو إرسال رسالة تتضمن معلومات أو مواد مصورة على رقم الواتس آب (0797911911)، أو على موقع مديرية الأمن العام وصفحتها الرسمية.