193 ألف سائح يزورون مادبا في سبعة أشهر

محمد أبو الغنم

عمان- تجاوز عدد زوار محافظة مادبا حاجز 193.5 ألف سائح خلال الأشهر السبعة الماضية، بحسب مدير سياحة مادبا وائل جعنيني.

وقال جعنيني لـ “الغد” إن “مادبا تشهد حركة سياحية نشطة منذ بداية العام الحالي خاصة بعد حصولها على لقب عاصمة السياحة العربية”.

وأكد أن نسبة زيادة أعداد زوار مادبا خلال الأشهر السبعة الماضية تزيد على 540 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو عدد لم يسجل من العامين الماضيين.

وأضاف جعنيني أن عدد زوار المحافظة بلغ خلال أول سبعة أشهر من العام الماضي 30.9 ألف زائر، مبينا ان مادبا استقبلت خلال العام الماضي (2021) قرابة 119.6 ألف سائح.

وأشار جعنيني إلى أن الارقام التي تسجلها السياحة في مادبا مبشرة ومطمئنة وتعطي مؤشرا إيجابي إلى عودة التعافي بشكل مريح.

وأكد جعنيني أن مادبا فيها مخزون كبير من المواقع السياحية

والأثرية المتنوعة من مختلف أنواع السياحة وهذا أهلها للحصول على لقب عاصمة السياحة العربية والفوز به للعام 2022.

وبين ان ارتفاع اعداد السياح جاء بمثابره وجهود مشتركة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالإضافة العمل المتواصل من مديرة سياحة مادبا لتطوير المحافظة وتنظيم الحركة السياحية واستقبال المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات.

وحول أكثر الجنسيات زيارة لمادبا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) حصلت الجنسية الأردنية “السياحة الداخلية” على المركز الأول في اعداد الزوار إذ زار المحافظة أكثر من 25 ألف زائر أردني ويأتي في المركز الثاني السائح الأميركي الذي بلغ اعدادهم أكثر من 22.7 ألف وفي المركز الثالث السائح الفرنسي الذي بلغ عددهم أكثر من 14.7 ألف وسجل السائح الاسباني عددا تجاوز 12 ألفا، وتجاوز عدد السائح الايطالي حاجز 11.4 ألف.

وعن المواقع الأكثر زيارة واستقبالا لسياح من مختلف الجنسيات حصل جبل نيبو على المركز الأول بعدد يزيد على 193.4 ألف سائح إذ “صعد الجبل” من كافة الجنسيات والاعداد، يليها في المركز الثاني كنيسة الخارطة بعدد زوار يزيد على 127.7 ألف سائح وفي المركز الثالث مركز زوار مادبا بعدد زاد على 73.5 ألف، واستقبل بانوراما البحر الميت أكثر من 22.8 ألف سائح، واستقبلت حمامات ماعين أكثر من 16.1 ألف سائح.

وأكد جعنيني أن الاستثمارات السياحية في مادبا ارتفعت خلال العام الحالي بزيادة مقدارها قرابة 15 منشأة مختلفة ليصل أعداد المنشآت إلى 110 منشآت وبلغ عدد الفنادق 19 فندقا تضم 566 غرفة بسعة تزيد على ألف سرير، وبلغ عدد المطاعم السياحية 28 بمختلف مناطق المحافظة، ونحو 31 متجرا سياحيا، وقرابة 27 مشغلا و5 مكاتب سياحة وسفر وحج وعمرة.

وأشار جعنيني إلى أن مادبا تعتبر بيئة استثمارية خصبة ومشجعة لاستقطاب مختلف الاستثمارات السياحية اليها.

وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز أخيرا بعد فوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية في ايلول (سبتمبر) الماضي، إن “اختيار مادبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيساهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة والأردن بشكل عام، ويساهم ايضا بجذب المشاريع الاستثمارية الرائدة في مختلف المجالات واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والدينية الفريدة للمدينة وزيادة فرص العمل والتقليل من البطالة”.

وحصلت مادبا على لقب عاصمة السياحة العربية بعد تحقيقها معايير وأسس الاختيار التي ينبغي أن تتوفر في المدينة، والتي تشتمل على الادارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، تنوع الانماط والانشطة السياحية، الحفاظ على البيئة وحمايتها، الاستجابة للمستجدات السياحية، النتائج المرجوة من السياحة بالمدينة، السلامة والأمن والاستقرار السياحي، السلامة الصحية.