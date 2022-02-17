194 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

وصل عدد إصابات فيروس كورونا النشطة في الأردن، إلى 194,707 حالات حتى مساء أمس الأربعاء.

ويبلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات أمس 223 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 246 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1,178 حالة.

وتصل نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 25%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 20%.

وتبلغ نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 27%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 46%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 21%.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11%.-(هلا أخبار)