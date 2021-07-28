194 مستوطنا متطرفا يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة– اقتحم 194 مستوطنا متطرفا، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة تحت حماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى في بيان، باقتحام 194 مستوطنا متطرفا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الاولى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.-(بترا)