1942 رخصة مهن يصدرها مكتب النافذة الواحدة بتجارة إرب

احمد التميمي

اربد – بلغ عدد المحال التجارية التي اصدرت رخصة 1942 محل من مكتب البلدية في غرفة تجارة اربد للشهر الحالي منذ بداية العام الحالي.

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى قبلان الشريف خلال زيارته للغرفة لقائه رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بحضور مدير قسم التراخيص المهندس مالك البدور، ان هناك اقيال كبير على الحصول على رخصة المهن وان هذا العدد الذين رخصوا في الغرفة هو الاكبر منذ سنوات.

واشار الى انه يتم التعامل مع التجار والمواطنين من خلال نظام عمل (النافذة الواحده) لانجاز معاملاتهم.

وبين الشريف أن هنالك شركات لم تقم بالترخيص سابقا لأسباب متعددة وانه تم اخذ موافقة وزير الادارة المحلية توفيق كريشان لترخيص هذه الشركات لسنة واحده في الوقت الحالي وتترك باقي السنوات للنظر بها من قبل مجالس البلديات وهي خطوة ايجابية تعاونية من قبل لجنة البلدية كي يجنبهم الغرامات.

ودعا البدور الى الربط المركزي وحوسبة كافة الاجراءات بين البلدية وغرفة التجارة بحيث يستطيع التاجر ترخيص محله دون مراجعة البلدية أو غرفة التجارة إلكترونيا، بما في ذلك دفع الرسوم بدل الحضور لمبنى الغرفة أو الذهاب لمبنى البلدية من أجل ترخيص محله كما كان في السابق وهذه تعد نقله نوعيه لكلا الطرفين لخدمة المجتمع والتجار في مدينة اربد.

بدورة، اكد الشوحة أن عمل المكتب في غرفة تجارة اربد يتمثل في انجازه لمعاملة الترخيص بأسرع وقت ممكن وعدم إضطرار التاجر للذهاب الى أقسام مختلفة للحصول على تواقيع لانجاز المعاملة.

وبين الشوحة أنه لم تحصل أي اشكالية أثناء الترخيص إلا لعدد بسيط من مراجعي مكتب البلدية لغرفة التجارة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وتم حل هذه الاشكالات.

ودعا الإخوة الزملاء التجار للإسراع في ترخيص محلاتهم قبل 31-3-2022، مقدما الشكر لرئيس لجنة البلدية وللموظفين والقائمين على الترخيص في شتى مواقعهم على سلاسة الاجراءات وسرعة الإنجاز والتي لم تكن مسبوقة.

وقال مسؤول مكتب الترخيص فراس المسعد أن كادر الترخيص يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة التجار ومراعاة العدالة بين الجميع ضمن توجيهات عطوفة رئيس لجنة البلدية.

وأشاد المراجعين من مختلف القطاعات التجارية سهولة الاجراءات وسرعة الانجاز دون التعرض لأي تعقيدات أو بيروقراطية، وهذا الأمر كان نتيجة لحوسبة المعاملات المتعلقة بالترخيص وحوسبة كافة الاجراءات دون الرجوع لمركز البلدية الرئيسي.

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