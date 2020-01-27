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2ر32 دينار سعر غرام الذهب

منذ 19 دقيقة
مصوغات من الذهب معروضة في أحد محال المجوهرات- (أرشيفية)
مصوغات من الذهب معروضة في أحد محال المجوهرات- (أرشيفية)

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاثنين عند 20ر32 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة وسط طلب وعرض ضعيفين.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر37 و 90ر28 دينار على التوالي.
واشار علان في تصريح لــ(بترا) إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 219 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 250 دينارا.
وبين علان ان تداولات سعر المعدن الاصفر بالسوق العالمية فتحت اليوم الاثنين على ارتفاع 1578 دولارا للأونصة الواحدة، متأثرة بتطورات “فيروس كورونا” بالصين ومخاطر شراء الذهب هناك.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.(بترا)

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