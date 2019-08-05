“2 اكس أل” للأثاث تستضيف معرضا فنيا تقديرا لعام التسامح

عمان- احتفالا بـ”عام التسامح” في الإمارات العربية المتحدة، أعلنت “2 اكس أل” للأثاث والديكور المنزلي عن إقامة معرض فني ضخم على مدار 4 أيام يضم أكثر من 100 عمل فني رائع في منبر واحد خلال الفترة من 11 إلى 14 أيلول (سبتمبر) المقبل. أكثر من 30 فنانا من خلفيات وجنسيات مختلفة يقدمون التحية للأمة مع رسالة مشتركة “تسامح”. سوف يقام المعرض في متجر “2 اكس أل” للأثاث والديكور المنزلي الذي تم تجديده مؤخرا والواقع على شارع الوصل وسوف يفتح المعرض أبوابه للجمهور.

وقال آميت ياداف، مدير التسويق في “2 اكس أل” للأثاث والديكور المنزلي: “نحن نؤمن أن الفن يبث الحياة في الأماكن والمساحات ونفخر باستضافة هذا المعرض الغامر والمبهر للاحتفال بعام التسامح. من خلال الأعمال متعددة الوجوه المقدمة من فنانين مختلفين -محترفين وناشئين- سوف يحظى المتفرجون بالفرصة لمشاهدة الإمارات العربية المتحدة من مناظير فريدة. المعرض سوف يكون مشهدا يخطف الأنفاس مع مجموعة كبيرة من اللوحات، الصور الفوتوغرافية والمنحوتات تلتحم معا بطريقة جميلة لترمز إلى انسجام الثقافات”.

يحظى المعرض بدعم مركز دبي العالمي للفنون وينظمه فريق التصميم الداخلي في “2 اكس أل” للأثاث والديكور المنزلي. وأكد أميت: “كل فنان يقدم أعمالا حصرية عدة تتراوح أحجامها بين المتوسطة والكبيرة مع صور رمزية وتجريدية تفوق الأشكال الأخرى. القطع المتنوعة التي ترفع الفن والديكور إلى مستوى آخر سوف تعرض بطريقة تتماشى مع جماليات المعرض وتتفق تماما مع روح ومزاج تصميمات الديكور الداخلي”.