2 ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، عند 20ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 70ر35 دينار لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 70ر44 و 10ر33 دينار على التوالي.

ولفت علان في تصريح لـ (بترا) اليوم السبت إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 296 دينارا، مبينا ان العرض والطلب في السوق المحلية ضعيف جدا وأقل من سنوات ماضية.

وبين علان ان سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته عالميا امس الجمعة عند 1838 دولارا للاونصة الواحدة، موضحا ان الذهب يشهد نوعا ما استقرارا بالسوق العالمية لعدم وجود محفزات سياسية واقتصادية لتحريك الاسواق.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.- (بترا)