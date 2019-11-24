2 % زيادة أعداد “التاكسي الأصفر” المسجلة بنهاية الربع الثالث

رهام زيدان

عمان- ارتفع عدد سيارات التاكسي الأصفر المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نسبة 2 %، فيما انخفض عدد مكاتب التاكسي خلال نفس الفترة بنسبة 3 % بحسب البيانات الصادرة عن القطاع.

وبحسب أحدث البيانات، بلغ عدد سيارات التاكسي للربع الثالث من 2019 ما يقارب 5410 سيارة مقارنة مع 5305 سيارة خلال الفترة ذاتها من 2018، في وقت انخفض فيه عدد مكاتب التاكسي الأصفر إلى 135 مكتبا العام الحالي و 139 مكتبا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، ان حجم اسطول التطبيقات الذكية خلال هذه الفترة من العام الحالي بلغ نحو 11.850 ألف سيارة، فيما كان عدد السيارات خلال نفس الفترة من العام الماضي صفرا.

يأتي ذلك في وقت ارتفع في اجمالي حجم اسطول وسائط النقل العام من حافلات وسيارات ركوب متوسطة وركوب صغيرة وتاكسي بنسبة 55 % إلى نحو 38.3 ألف من وسائط النقل حتى الربع الثالث، مقارنة مع نحو 24.7 ألف وسيطة خلال نفس الفترة من 2018.

يشار إلى ان هيئة تنظيم النقل البري قررت الشهر الماضي وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية، وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليا على هذه التطبيقات إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية على المركبات العاملة اعتبارا من مطلع العام 2020.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت، إن القرار يأتي “نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات”.

كما قررت الهيئة تعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30 % عن الأجرة المعتمدة لسيارات التاكسي الأصفر بدلا من 15 %، اعتبارا من تأريخ الأول من كانون الثاني(يناير) المقبل، إضافة إلى وقف منح التراخيص لمكاتب خدمة السيارات الفخمة “الليموزين”، وإعادة تفعيل اللجنة الرقابية المشكلة.

ويعمل في السوق حاليا 5 شركات لتطبيقات نقل ذكية، فيما صدرت مؤخرا موافقات مبدئية لـ 6 شركات أخرى على ان تستكمل إجراءات الترخيص، وفق التعليمات المقرة، فيما بلغ عدد السيارات العاملة في هذا القطاع 9950 سيارة حتى النصف الأول من العام.

كما أصدرت الهيئة العام الحالي تعليمات معدلة لنقل الركاب من خلال استخدام تطبيقات النقل الذكية رفعت بموجبها إجمالي عدد السيارات المسموح لها بالعمل على هذه التطبيقات، حيث تضمنت التعديلات، ألا يزيد عدد السيارات العاملة لدى المرخص له على 6 آلاف سيارة، على ألا يزيد المجموع الاجمالي للسيارات العاملة مع كافة التطبيقات على 13 ألف سيارة.

وبينت التعليمات أن العدد الاجمالي للسيارات لكل الشركات محدد بـ 13 ألف سيارة، إلا أنه يمكن للمرخص له أن يعمل تحت أكثر من تطبيق في ذات الوقت.