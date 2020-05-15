2 % زيادة مشتريات شركات توزيع الكهرباء

رهام زيدان

عمان- ارتفعت مشتريات شركات توزيع الكهرباء الثلاث إلى نحو 4757.6 جيجاواط ساعة خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 2.1 % على الفترة نفسها من العام الماضي عندما كان حجم هذه المشتريات 4660.6 جيجاواط.

وارتفع حجم مشتريات الكهرباء الأردنية بنسبة 1.3 % إلى 3054.7 جيجاواط من 3014.8 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي، وكهرباء إربد بنسبة 4 % إلى 865.8 جيجاواط من 832.7جيجاواط، وتوزيع الكهرباء بنسبة 3 % إلى 837.1 جيجاواط من 813.1 جيجاواط.

وارتفع حجم الكهرباء المصدرة بنسبة 46.3 % إلى 35.4 جيجاواط من 24.2 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي.

ومن الكهرباء المصدرة، بلغ حجم الطاقة المصدرة خلال الربع الأول إلى شركة كهرباء القدس 33.7 جيجاواط مقارنة مع 22.5 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 49.8، فيما بقي حجم الكهرباء المصدة إلىالمركز الحدودي العراقي (طريبيل) ثابتاعند مستوى 1.7 جيجاواط خلال نفس الفترة من العامين.

ووقع الأردن وفلسطين في وقت سابق من اعلام ، اتفاقية لرفع قدرة تزويد الكهرباء من خلال تعزيز الربط الكهربائي لزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين من 26 ميغاواط إلى 80 ميغاواط

وبموجب الاتفاقية تلتزم شركة الكهرباء الوطنية بإنشاء محطة تحويل الرّامة 132/33 كيلو فولت والتي سيتم من خلالها تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة اللازمة المتفق عليها فيما من المتوقع إنجاز المشروع بنهاية العام الحالي في حين تلتزم شركة كهرباء محافظة القدس بتحمل تكاليف بناء المحطة.

وتزود شبكة الكهرباء الأردنية فلسطين بالكهرباء منذ العام 2008 بقدرة 26 ميغاواط.

إلى ذلك ، تراجع حجم مشتريات كبار مشتركي الكهرباء من الطاقة بنسبة 8.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، بحسب البيانات الصادرة حديثا عن شركة الكهرباء الوطنية.

ووفق البيانات، تراجع حجم مشتريات كبار مشتركي الشركة حتى نهاية آذار(مارس) إلى 86 جيجاواط ساعة مقارنة مع 94.2 جيجاواط في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن هذه الطاقة، بلغ استهلاك القطاع الصناعي الكبير 70.4 جيجاواط مقارنة مع 78.4 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 10.2 %، كما تراجع استهلاك الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء الدولي بنسبة 1.3 % تقريبا إلى 15.6 جيجاواط مقارنة مع 15.8 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إجمالي مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية خلال الربع الأول إلى 4879 جيجاواط مقارنة مع 4779 جيجاواط ساعة العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.1 %.