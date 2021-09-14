2 مليار ونصف دينار اصول امانة عمان

عمّان – الغد – اعلن رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة تعتزم انشاء مركز إتصال موحد خلال الفترة المقبلة لاستقبال مكالمات المواطنين مكون من رقم ثلاثي ، بهدف تطوير سبل التواصل مع اتصالات المواطنين والرد على أستفساراتهم وتلقي الملاحظات الخدمية وهو ما يعتبر نقلة نوعية في تعزيز وتحسين قنوات التواصل .

كما اعلن الشواربة خلال لقائه اليوم نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر والمناطق ان شركة روية عمان الذراع الاستثماري للامانة ستبداء اعتبارا من اليوم الثلاثاء الاعلان عن مشاريع استثمارية ، لافتا ان اصول امانة عمان تبلغ قيمتها 2 مليار و400 مليون منها مليار دينار اصول قابلة للاستثمار .

واضاف ان امانة عمان تسعى ان تكون مساهمة في المنظومة الاقتصادية بمشاريع استثمارية تعزز من ايراداتها الذاتية سيتم طرحها من خلال شركة رؤية عمان لمرافق تحتاجها المدينة واخرى لاتاحة الفرصة امام المستثمرين من خلال طرح اراضي للاستثمار عليها وتطويرها .

واشار الشواربة خلال اللقاء الذي حضره نائبه المهندس زياد الريحاني ومدير المدينة المهندس احمد الملكاوي ان الامانة عملت منذ عام 2017 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لرفع كفاءة الخدمات على اربع محاور رئيسية هي مشروع التحول الالكتروني ، مشروع النقل العام ، تطوير منظومة التشريعات ، وتاسيس شركة رؤية عمان .

واضاف ان قانون امانة عمان الخاص حدد نطاق المهام والمسؤوليات واوجد مراكز قانونية وفكر تخطيطي ومالي وهو ثري بالاحكام والانظمة والتعليمات التي ستصدر عنه ، وان القانون يبين شخصيات ومهام مجلس الامانة ، وامين عمان ، ومدير المدينة ، والامانة بجهازها الاداري والتنفيذي ، وهو ما يسهم في ابراز شخصية المدينة وخدمتها .

وقال الشواربة ” انه لتطوير التشريعات في امانة عمان سيتم العمل على 24 نظام منها نظام موارد بشرية جديد ومنظومة ادارة الموارد البشرية ، وان منظومة التشريع هي مفتاح التغيير لمواكبة نمو المدينة وتحسين بيئة العمل حيث قامت الامانة لاول مرة بتشريع نظام التفتيش الموحد على المنشات الاقتصادية .

وجدد الشواربة في حديثه عن التخطيط والتنمية الاقتصادية في المدينة التاكيد بان المستقبل لا يترك للفراغ ، وانه لا بد من الوقوف على التوسع التظيمي للمدينة وحجمه واستعمالاته بما يحقق الاستجابة لحاجات المواطنين والسوق ضمن اسس فنية مدروسة .

واشار ان خدمات امانة عمان الكبرى اليوم بنسبة 100 بالمئة اصبحت الكترونية ويمكن الوصول اليها من اي موقع دون الحاجة لمراجعة مناطق ودوائر الامانة ، وان الامانة اول مؤسسة يتم اعتماد التوقيع الالكتروني على وثائقها .

واشار الشواربة ان النقل العام منظومة تبنى وتحتاج سنوات لاكتمالها ، وان امانة عمان عملت على ثلاث محاور هي البنية التحتية للباص سريع التردد ، رفع كفاءة النقل ، وضع استراتيجية للنقل داخل حدود الامانة مع تحديث المخطط الشمولي .

واضاف انه تم تشغيل تجريبي للباص سريع التردد للمسار الاول من خلال حافلات رؤية عمان ، وان الامانة تتلقى ردود فعل ايجابية لرفع كفاءة الخدمة على هذا المسار ، لافتا انه سيتم مع بداية العام المقبل تشغيل المسار الثاني من دوار المدينة الرياضية باتجاه شارع الشهيد وصولا الى تقاطع طارق ومنه الى شارع الامير حمزة وصولا لشارع الاستقلال ثم الانتهاء بمنطقة المحطة .

واكد ان الامانة تعاملت من خلال قطاع الاشغال مع مواقع ساخنة لمشاكل تصريف مياه الامطار كانت تشكل ضغط على المدينة ووضعت حلول جذرية لها ومنها وسط البلد وفي وادي الطي / خريبة السوق ، وضمن محيط الدوار السابع ، وفي وادي القمر .

واشار في حديثه عن القطاع المالي انه لا بد من توجيه موازنة الامانة بالشكل الصحيح بما يلبي إحتياجات المدينة ومطالب المواطن والخطة الاستراتيجية التي تم إعدادها ويتم العمل على تنفيذها ، وانه يوجد خطة اصلاح مالي تتضمن نظام الدفع الإلكتروني التي كانت الامانة من اوائل المؤسسات التي قامت بتطبيقه، ومراجعة آلية عمل الدوائر المالية .

واكد الشواربة حول قطاع البيئة والمناطق ان الامانة تعمل على توليد الكهرباء من النفايات في مكب الغباوي حيث ان 45 بالمئة من فاتورة الكهرباء على الامانة تغطيها من هذا المشروع ، وانه لا بد ان يكون هناك دور جديد مؤسسي للمناطق وفهم جديد للتواصل مع المواطنيين .

وعن قطاع الصحة والزراعة اعرب الشواربة عن شكره للارقام الكبيرة التي يتم التعامل معها للملاحظات والشكاوى ، لافتا في ذات السياق انه تم زراعة 150 الف شجيرة مع تواجد137 حديقة في الاحياء ، و5 حدائق كبرى ، و16 متنزه .

واشار الشواربة ان هناك دور كبير للامانة في قطاع التنمية المجتمعية من خلال برامج لكبار السن والمراة والطفل ، وان إمتداد مركز زها الثقافي في كافة محافظات المملكة يستهدف خدمة كافة المواطنين .