2 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي العام الحالي

حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال النصف الاول من العام 2022، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 252 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 182.4 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2021 محققة نموا بنسبة 38%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.2 مليار دولار امريكي.

وقد اظهرت التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 6% بنهاية النصف الاول من العام 2022 لتصل الى 35.7 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 33.8 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية البنك الحصيفة في التوسع بطرح منتجات وخدمات لمجموعة واسعة من العملاء مع المحافظة على تنوع جغرافي وقطاعي، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 47.1 مليار دولار امريكي كما في 30 حزيران 2022 مقارنة مع 46 مليار دولار امريكي بنهاية 30 حزيران 2021 وبنسبة نمو بلغت 2%، ويعكس استمرار ارتفاع الودائع في معظم المناطق التي يتواجد فيها البنك قدرته التنافسية من خلال التركيز على قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ” ان النتائج الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2022 تعبر عن استدامة مسيرة النمو ودليلاً على النجاحات التي يحققها البنك في تنويع مصادر الإيرادات، على الرغم من التسارع الملحوظ في نسب التضخم العالمي، الامر الذي يؤثر على أداء القطاع المصرفي”.

من جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% في مختلف قطاعات اعمالها نتيجة ارتفاع صافي ايراد الفوائد بنسبة 4% وصافي العمولات بنسبة 17% وذلك بالتناغم مع استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتقديم الحلول التمويلية المناسبة التي تلبي احتياجات العملاء، بالإضافة الى استمرار البنك في ضبط المصاريف التشغيلية. وأشارت الصادق الى أن النمو بالارباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.9%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الاساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.4% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وأضافت الصادق أنه وضمن استراتيجية البنك التي يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً فيها، واصل البنك إطلاق سلسلة من البرامج والحلول المصرفية المتكاملة والمعززة بأحدث الخدمات والقنوات الرقمية لتقديم تجربة مصرفية مميزة وضمن أعلى مستويات السهولة والأمان ولمختلف الشرائح والقطاعات. حيث أطلق البنك العربي مؤخراً تطبيقات بنكية تفاعلية تعد الأولى من نوعها في الأردن شملت تطبيق “عربي نكست” المخصص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق “عربي جونيَر” الموجه لفئة الاطفال واليافعين، بالإضافة الى إصدار التحديثات المستمرة لتطبيق ” ريفلِكت ” أول Neobank في الأردن تتضمن مزايا اضافية جديدة.

وختاما أكد السيد صبيح المصري بأن البنك العربي يمتلك الخبرة المصرفية المتكاملة والتي تمتد لأكثر من تسعين عاما في التعامل مع كافة المتغيرات والظروف التي مكنته من تحقيق أرباح مستدامة، مشيدا بنجاعة نموذج اعمال البنك محليا وإقليميا.

واستمراراً للنهج المؤسسي الذي يتبناه البنك في إطار دمج مفهوم الاستدامة بمعناها الاستراتيجي الشامل ضمن أعمال البنك وأنشطته قام البنك العربي مؤخرا بإصدار تقرير الاستدامة وللعام الثاني عشر على التوالي. كما وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك استمر بحصد الجوائز العالمية تجسيدا لمكانته المرموقة في القطاع المصرفي إقليميا وعالميا، حيث حصل مؤخراً على جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022″، والمقدمة من قبل مجلة “غلوبال فاينانس Global Finance” العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي.