2 مليون دينار إيرادات جمرك المفرق 

بلغت إيرادات مركز جمرك المفرق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2.2 مليون دينار.

وقال رئيس مركز جمرك المفرق عقيد جمارك زيد السناجلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن عدد الوصولات المقطوعة إلكترونيًا تجاوز 2234 وصلا ماليا، كما بلغ عدد البيانات الجمركية المنظمة في المركز 1300 بيان جمركي.

وأشار إلى أن الكوادر الجمركية العاملة في المركز، تقدم العديد من المهام والخدمات الجمركية المتميزة بكل سهولة ويسر، كتنظيم بيانات الوضع في الاستهلاك للمواشي والأعلاف، وتنظيم بيانات الصادر للخارج، بالإضافة إلى التخليص على الإجراءات الجمركية الخاصة بالطرود البريدية، والمعاينة الجمركية وتدقيق الوثائق.

بدوره، أشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بالدور الذي تقوم به الكوادر الإدارية والفنية في المركز من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بتطبيق أفضل الأنظمة الجمركية، كنظام الاسيكودا العالمي، ونظام تسديد الرصاص الجمركي، والدفع الإلكتروني عبر الأنترنت.

ويُعد مركز جمرك المفرق من المراكز الجمركية الداخلية، والتي تزامن تأسيسها مع بدايات تأسيس الجمارك في عشرينيات القرن الماضي، الواقع في مدينة المفرق، ويبعد عن العاصمة عمان ما يقارب 90 كم، ويتبع إداريًا لمركز جمرك جابر الحدودي.