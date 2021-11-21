2.1 مليار دولار عائدات السياحة في 10 أشهر

عمان – ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 61.2 %، ليبلغ 2.1 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 73.0 % خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أعداد السياح خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنحو 676 ألف سائح أو ما نسبته 59.7 % ليبلغ نحو 1.8 مليون سائح، مقارنة مع تراجع نسبته 75.1 % خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 44.6 % من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بنسبة 27 % من إجمالي عدد السياح، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.6 %.

وعلى المستوى الشهري، واصل الدخل السياحي تحسنه خلال تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي. إذ سجل الدخل السياحي خلال هذا الشهر ارتفاعاً مقداره 302 ملايين دولار عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي ليصل الى نحو 352 مليون دولار، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال هذا الشهر بنحو 278 ألف سائح ليصل إلى 322 ألفا.

من جانب آخر، سجل الإنفاق السياحي خلال تشرين الأول(أكتوبر) من عام 2021 ارتفاعاً مقداره 89 مليون دولار ليصل الى نحو 109 ملايين دولار مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق. وفي ضوء ذلك، ارتفع الإنفاق السياحي خارج المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 119 % ليبلغ نحو 726 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 73.8 % خلال الفترة المقابلة من عام 2020.-(بترا)