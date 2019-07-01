2.1 مليون دينار خلطات إسفلتية لشوارع مأدبا

أحمد الشوابكة

مأدبا- أحالت بلدية مادباالكبرى عطاءات لخلطات إسفلتية ساخنة لشوارع في مادبا ومناطقها بقيمة 2.1 مليون دينار.

وقال رئيس البلدية المهندس أحمد سلامة الأزايدة في تصريحات صحفية، انه بدء العمل في خلطات إسفلتية للمناطق التابعة للبلدية من خلال عطاء بقيمة 300 ألف دينار .

وأضاف الأزايدة أن هناك عطاء آخر جديد بقيمة 900 ألف دينار خلطات اسفلتية لشوارع في مدينة مادبا الرئيسية

وعطاء جديد أيضا بقيمه 900 ألف دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية ساخنة لشوارع في الحي الشرقي و المنطقة الحرفية وشوارع بمادبا وستتم المباشرة في العطاء يوم الاربعاء القادم.

وبين الازايدة أنه تم التنسيق مع سلطة المياه في المدينة لتجنب تعبيد الشوارع التي يشملها عطاء استبدال شبكه خطوط المياه المقديمه.