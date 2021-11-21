2.1 مليار دولار دخل سياحي للأردن حتى تشرين الأول

ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال عشرة شهور الماضية بنسبة 2ر61 بالمئة، ليبلغ 1ر2 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 0ر73 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أعداد السياح خلال عشرة شهور الأولى من عام 2021 بنحو 676 ألف سائح أو ما نسبته 7ر59 بالمئة ليبلغ نحو 8ر1 مليون سائح، مقارنة مع تراجع نسبته 1ر75 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 6ر44 بالمئة من اجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بنسبة 27 بالمئة من اجمالي عدد السياح، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6ر14 بالمئة.

وعلى المستوى الشهري، واصل الدخل السياحي تحسنه خلال تشرين الأول من العام الحالي. إذ سجل الدخل السياحي خلال هذا الشهر ارتفاعاً مقداره نحو 302 مليون دولار عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل الى نحو 352 مليون دولار، وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال هذا الشهر بنحو 278 ألف سائح ليصل الى 322 ألفا.

من جانب آخر، سجل الإنفاق السياحي خلال تشرين الأول من عام 2021 ارتفاعاً مقداره 89 مليون دولار ليصل الى نحو 109 ملايين دولار مقارنة مع ذات الشهر من العام السابق. وفي ضوء ذلك، ارتفع الإنفاق السياحي خارج المملكة خلال عشرة شهور الأولى من عام 2021 بنسبة 119 بالمئة ليبلغ نحو 726 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 8ر73 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.