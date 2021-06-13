2.2 مليون دولار رصيد الصندوق الإنساني الأردني

عمان-الغد- بلغ رصيد الصندوق الإنساني الأردني 2.2 مليون دولار حتى نهاية أيار (مايو) 2021 بحسب ورقة استراتيجية المخصصات للصندوق التي نشرتها المفوضية بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

الصندوق الإنساني الأردني (JHF) كان قد تأسس في تموز (يوليو) 2014 وهو أداة تمويل إنساني الهدف الرئيسي منها توفير تمويل مرن وفي الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في الأردن.

ويهدف الصندوق إلى دعم إيصال المساعدات الإنسانية في الأردن من خلال التمويل المرن والمنسق.

وفي الأردن، يمول صندوق الأردن للمشاريع التي تتماشى مع خطة الاستجابة الأردنية.

ويعمل الصندوق في إطار خطة الاستجابة الأردنية ويهدف إلى توفير تمويل مرن وفي الوقت المناسب للشركاء للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ، وسد الفجوات الحرجة ، وتعزيز الشراكة من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية الوطنية لتمكينها من الوصول إلى الصندوق وتوسيع نطاق الوصول الإنساني إلى نطاق أوسع من المستفيدين.

ووفقا للاستراتيجية، فإنه بعد سنوات من الأزمة السورية ، يواصل الأردن جهوده لمواجهة التحديات التي طال أمدها في العام 2021 .

ويستضيف الأردن 1.36 مليون لاجئ سوري ، ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن حاليًا 744.795 شخصًا موضع اهتمام ، من بينهم ما يقرب من 655.000 سوري و 67.000 عراقي و 15.000 يمني و 6000 سوداني و 2500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى.

ووفقًا لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، يعيش أكثر من 80 ٪ من اللاجئين المسجلين في المجتمعات الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلاد ، وأقل من 20 % يقيمون في المخيمات.

وإلى جانب تفشي “كوفيد 19” ، تؤدي الضغوط الحرجة إلى إجهاد الموارد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والطبيعية للبلاد مع زيادة القيود على الوصول إلى المرافق العامة والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل مما يضع الأردن في وضع هش.

وتتماشى استراتيجية التخصيص مع هدف برنامج الاستجابة السريعة للتخفيف من تأثير الأزمة السورية و”كوفيد 19″ على الناس في الأردن والاستجابة لها.

وسيتم تحديد أولويات المشاريع على أساس: “دعم إنقاذ الأرواح ، وتخفيف المعاناة وزيادة وصول المساعدة الإنسانية للأشخاص المستضعفين وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وسوف يستجيب التخصيص للأولويات المشتركة بين القطاعات بما يتماشى مع أهداف الصندوق ومعايير تحديد أولويات المشاريع. كما سوف يسد هذا التخصيص الثغرات الملحة لضمان دعم السكان المتضررين، مسترشدين بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز وتخصيص الأولويات القطاعية والمجموعات المستهدفة.

ولتعظيم تأثير هذا التخصيص، سيتم النظر في المشاريع التي تتناول الاحتياجات الحرجة في قطاعي الصحة والحماية.

يشار إلى أنه خلال العام 2019 ، خصص الصندوق 8.6 مليون دولار إلى 31 مشروعًا لتلبية الاحتياجات الماسة للاجئين السوريين الأكثر ضعفًا في المخيمات والمجتمعات المضيفة وكذلك الأردنيين الأكثر ضعفاً.