2.400 مليون متر مكعب حجم المياه المتدفقة للسدود

ايمان الفارس

عمان – بلغ حجم كميات المياه الاضافية التي تدفقت نحو مختلف سدود المملكة خلال ال 24 ساعة الماضية اثر الهطولات المطرية والثلجية التي شهدتها مختلف المناطق، نحو 2.400 مليون متر مكعب، وفق ارقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الاردن.

واشارت الارقام الرسمية التي اطلعت عليها “الغد”، الى ان اعلى حجم تدفقات مائية اضافية من ضمن كميات المياه التي تم تخزينها في تلك السدود، سجلها سد الملك طلال حيث بلغ حجمها حوالي 1.400 مليون متر مكعب.

ووصل حجم المياه المتدفقة الاضافية في مختلف سدود المملكة والناجمة عن الهطولات المطرية خلال الموسم الشتوي الحالي، الى نحو 23 مليون متر مكعب.