2.46 % ارتفاع التضخم لشهر كانون الثاني

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني من عام 2022 ليصل الى 103.71 مقابل 101.22 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.46 %. وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 1.12 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.42 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.13 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الصحة بمقدار 0.08 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني من هذا العام 103.71 مقابل 103.54 لشهر كانون أول من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.17%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.13 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.10 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.02 نقطة مئوية الحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.005 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بمقدار 0.005 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.08 نقطة مئوية، الشاي والبن والكاكاو بمقدار 0.006 نقطة مئوية، الألبان

ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.005 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.004 نقطة مئوية.