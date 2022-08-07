2.5 مليار دينار حجم الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية

قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات، الأحد، إنّ حجم الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية 2 مليار و500 مليون دينار، حيث إنّ رأس المال المسجل مليار و400 مليون دينار.

وأضاف الهميسات، لقناة المملكة، أن حجم التجارة السنوي في المناطق الحرة 6 مليار و255 مليون دينار؛ منها 3 مليار و136 مليون صادرات و 3 مليار و 119 مليون واردات.

وبين، أن 3500 مستثمر في المناطق الحرة و 27 ألف عامل، حيث إنّ المناطق الحرة هي الذراع الاستثماري الأول للأردن.

وأشار، إلى أنه يوجد في المناطق الحرة والتنموية نحو 27 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.

بين الهميسات، أن شركة المجموعة الأردنية ستطرح فرص استثمارية لقصر مؤتمرات ومرافق فندقية مختلفة.

وأشار، إلى أن الشركة طلبت عمل جسر مناولة للبضائع الأردنية وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي.

ولفت، إلى أن حجم التجارة السنوي للمناطق الحرة والتنموية يبلغ 6.255 مليار دينار، حيث إنّ واردات المناطق الحرة والتنموية بلغ 3.136 مليار دينار.

وبين الهميسات، أن شركة المجموعة الأردنية تؤجر الأراضي ضمن منطقة البحر الميت التنموية، حيث إنّ أراضي البحر الميت مجهزة بكل خدمات البنية التحتية.

وقال، إنّ الشركة وقعت اتفاقية تطوير لمنطقة المياه الساخنة في الزارة الجنوبية، مبينا أنه سيتم إنشاء مستشفى علاجي لمستثمر أردني على كورنيش البحر الميت.

وأوضح الهميسات، أن للمستثمر حرية تحويل الأموال والعملات الأجنبية إلى الخارج.