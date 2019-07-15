2.6 مليار دولار دخل سياحي للأردن لنهاية حزيران

عمان – الغد- شهدت مؤشرات الدخل السياحي تحسنا في شهر حزيران الماضي خصوصا، وفي نصف السنة عموما نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي منذ بداية العام الحالي، ومواصلة النمو المستدام منذ نهاية عام 2016.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 3ر8 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 6ر2 مليار دولار (نحو 9ر1 مليار دينار)، مقارنة مع 4ر2 مليار دولار للفترة ذاتها من 2018.

وعزا المركزي هذا الارتفاع بشكل رئيس لزيادة عدد السياح الكلي القادمين إلى المملكة بنسبة 6ر5 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 ليبلغ 6ر2438 ألف سائح.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي في شهر حزيران الماضي لتصل إلى 5ر0 مليار دولار أو ما نسبته 9ر26 بالمئة مقارنة مع 394 مليون دولار تقريبا في الشهر المقابل من عام 2018، نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 5ر26 بالمئة.