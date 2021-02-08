2.7 مليون يورو من “الاستثمار الأوروبي” للأردن

عمان -الغد – قدم بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) تمويلا بقيمة 2.7 مليون يورو (3.3 مليون دولار أمريكي) لشركة صندوق المرأة وذلك لتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن أثناء وبعد جائحة كوفيد -19. ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل ما يقارب من 9100 مستفيد جديد 90٪ منهم من النساء.

ويأتي التمويل الجديد كإضافة إلى إتفاقية التمويل التي تم توقيعها في نوفمبر 2018 بقيمة 4.1 مليون يورو (5 ملايين دولارأمريكي) لتقديم تمويلات صغيرة لأصحاب و صاحبات المشاريع الصغيرة الذين يديرون أنشطة مٌدرة للدخل في كل من المناطق الحضرية والريفية ، بما في ذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص ،

ويأتي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في إطار استجابة فريق أوروبا لوباء الكوفيد. كما يندرج تحت مظلة آلية التمويل متناهي الصغر لدول الجوار الجنوبي (SNMF) – وهي آلية بقيمة 71.3 مليون يورو تسعي لدعم الاستثمارات في مجال التمويل متناهي الصغر في بلدان الجوار الجنوبي. وتمزج هذه الآلية ما بين موارد بنك الاستثمار الأوروبي وموارد المفوضية الأوروبية وذلك لتسهيل الاستثمار في دول الجوار.

وقد علق داريو سكانابيكو ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على التمويل الجديد: “يسعدنا تعزيز شراكتنا مع شركة صندوق المرأة. ويسهم تمويل البنك الجديد بقيمه 2.7 مليون يورو في دعم جهود الشركة للانتشار ومساعدة المزيد من أصحاب المشاريع الصغيرة خاصة من النساء خلال هذه الأوقات الصعبة. فأصحاب المشاريع الصغيرة هم الأكثر عرضة للتحديات الناتجة عن انتشار جائحة الكورونا. وبصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي ، نحن حريصون على دعم ريادة الأعمال في الأردن للحفاظ على فرص العمل وخلق المزيد منها”.

ورحبت ماريا Maria Hadjitheodosiou سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن بهذه العملية الجديدة مع شركة صندوق المرأة كجزء من مبادرة فريق أوروبا، مشيرة إلى أن “هذا المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم البلدان الشريكة مثل الأردن ومعالجة تأثير جائحة الكورونا. وفي نفس الوقت يدعم التمويل تمكين المرأة في الأردن من خلال مساعدتها على تحقيق سبل عيش مستدامة لها ولأسرتها، جنبًا إلى جنب مع مشاريع تمكين المرأة الأخرى التي يدعمها الاتحاد الأوروبي “.

وعلقت منى سختيان مدير عام شركة صندوق المرأة قائلة: “نحن نقدر شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الاستثمار الأوروبي وننظر إليها على أنها قصة نجاح. كما أننا ندرك تمامًا الظروف الصعبة التي يمر بها المستفيدات والمستفيدون بسبب آثار جائحة الكورونا، لذلك ندرس أوضاعهم بعناية و سنستخدم تمويل بنك الإستثمار الأوروبي لتقديم حلول جديدة لهم مثل إعادة التمويل وإعادة الجدولة ، بالإضافة إلى تمكين المستفيدات و المستفيدين من استعادة وتعافي أعمالهم من خلال دعمهم في تأمين قنوات تسويقية جديدة وتقديم التدريبات اللازمة لهم. كما سيتم استخدام التمويل لجذب رواد الأعمال المحتملين والشباب والنساء لإنشاء مشاريع جديدة”.

وأضافت منى سختيان: “في السابق تم استخدام القرض الأول الذي تلقيناه من بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم أكثر من 1250 تمويلا صغيرًا ، 91.5٪ من المستفيدين كانوا من النساء و 26.6٪ منهم كانوا من الشباب في قطاعات التجارة والإنتاج والخدمات.

ويتعاون بنك الاستثمار الأوروبي مع شركة صندوق المرأة منذ عام 2014. وهو المؤسسة الرائدة في مجال التمويل الأصغر في الأردن والتي تكرس جهودها لتمكين ريادة الأعمال الصغيرة في الأردن. ويوجد لدى الشركة حاليًا أكثر من 124000 مستفيد (حوالي 96% منهم من النساء) .