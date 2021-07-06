2.8 مليون فاتورة مسددة عبر “إي فواتيركم”

إبراهيم المبيضين

عمّان – أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني بأن عدد الفواتير التي جرى تسديدها عبر نظام استعراض وتسديد الفواتير إلكترونيا “اي فواتيركم” خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي بلغ قرابة 2.8 مليون فاتورة تتبع العديد من الجهات المفوترة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي الأردني زاد عدد الفواتير المسددة إلكترونيا عبر ” إي فواتيركم” خلال الشهر الماضي بمقدار 810 آلاف فاتورة وبنسبة تصل الى 41 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة عبر النظام نفسه خلال الشهر نفسه من العام الماضي والتي سجلت قرابة 1.98 مليون فاتورة.

وتمثل هذه الفواتير اثمان خدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب أرقام البنك المركزي، بلغت قيمة الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” 779 مليون دينار خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وتظهر أرقام “المركزي” أن قيمة الفواتير المسددة عبر النظام خلال الشهر الماضي تراجعت بمقدار 18 مليون دينار، وبنسبة طفيفة بلغت 2.3 %، وذلك لدى المقارنة بقيمة الفواتير المسددة عبر النظام في شهر حزيران (يونيو) من العام 2020، والتي سجلت وقتها قرابة 797 مليون دينار.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

وأظهرت البيانات أن 358 جهة من القطاعين العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مرتبطة على نظام “إي فواتيركم”، وذلك حتى نهاية الشهر الماضي، لتمكن المواطنين من سداد فواتير 778 خدمة تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام. وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بين شركات اتصالات، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشركات كهرباء، ومياه، ونقابات وجمعيات

وغيرها من الجهات.