%2.84 مكاسب “البورصة” في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.84 %، منهيا عند مستوى 2135.4 نقطة مقارنة مع 2076.5 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 14.9 مليون دينار مقارنة مع 10.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 36.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 74.6 مليون دينار مقارنة مع 54.5 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 38.7 مليون سهم، نفذت من خلال 26053 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 26.63 مليون دينار وبنسبة 35.69 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 25.13 مليون دينار وبنسبة 33.69 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 22.85 مليون دينار وبنسبة 30.62 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.92 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 7.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.85 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 140 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 56 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 55 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ البوتاس العربية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.40 %، الأسواق الحرة الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.14 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.00 %، الإحداثيات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.79 %، وأساس للصناعات الخرسانية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.82 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ حديد الأردن حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 14.00 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.70 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.39 %، زارة للاستثمار القابضة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.71 %، والأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.74 %.