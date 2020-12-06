انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 28% لنهاية الشهر الماضي

عمان -الغد – بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن، لنهاية شهر تشرين الماضي 870ر2 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته 28 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

واظهر التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، انخفاض حركة بيع العقار في المملكة بنسبة 9 بالمئة لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الثّاني بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الثّاني الماضي، بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ ليصل الى ما يقارب 308 ملايين دينار.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020، بنسبة بلغت 42 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتبلُغ نحو 116 مليون دينار ، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الثّاني من عام 2020 بنسبة 20 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ لتبلُغ نحو 13 مليون دينار.