شحنة أدوية طارئة بقيمة 2.9 مليون دولار من “الحكمة” مؤازرة للشعب اللبناني

عمّان – الغد – دعماً للبنان وشعبه الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها مؤخراً، تبرعت شركة أدوية الحكمة، بشحنة أدوية طارئة تبلغ قيمتها 2.9 مليون دولار ضمن الجسر الإغاثي الجوي الذي أطلقته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى لبنان اليوم، وذلك انطلاقاً من دور “الحكمة” الوطني والمستمر في مؤازرة الشعب اللبناني، وإمدادهم بالأدوية التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

وتتضمن شحنة “الحكمة” أدوية متنوعة وضرورية، كأدوية الأورام المهمة، وأدوية الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، لتشارك بدورها في التخفيف من الأعباء الصحية المترتبة على الشعب اللبناني وتسهم في إنقاذ الأرواح. وقد تم إرسال هذه الشحنة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى لبنان.

وتواصل “الحكمة” دعمها الدائم للجهود الإنسانية في دول عديدة، انطلاقاً من كونها جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات التي تعمل ضمنها، وتأكيداً على رسالتها الراسخة المتمثلة بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم؛ حيث تحرص يومياً على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس أينما كانوا من خلال تبرعاتها الإنسانية وخدماتها في قطاع الرعاية الصحية.