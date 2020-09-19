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كورونا: 20 إصابة جديدة بالأغوار الجنوبية.. و12 في معان

منذ ساعة واحدة
كوادر طبية لفحص كورونا

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هشال العضايلة وحسين كريشان

الكرك – معان – سجلت اليوم السبت ٢٠ أصابه كورونا جديدة بالاغوار الجنوبية وفقا لمصدر طبي بالكرك.

واشار المصدر إلى أن الإصابات سجلت لمخالطين للمصابين بالفيروس من مناطق الاغوار الجنوبيه. وباشرت فرق التقصي الوبائي بحصر المخالطين وسحب عينات لهم.

إلى ذلك،  أظهرت نتائج مخبرية ثبوت ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا، ١٠ منهم مخالطين لمصاب قرية بسطة في قضاء ايل بمحافظة معان، واثنين مخالطين لمصاب بسطة ايضا في منطقة طريق اذرح بمعان، بحسب مدير عام صحة محافظة معان الدكتور أمجد ابو درويش.

وأشار ابو درويش الى ان جميع الاصابات سجلت لمخالطين لمصاب قرية بسطة، موضحا أنه تم تحويل الأشخاص المصابين إلى أماكن الحجر في منطقة البحر الميت، فيما باشرت فرق التقصي الوبائي بحصر المخالطين وسحب عينات منهم.

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