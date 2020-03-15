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20 إصابة جديدة بكورونا في الصين بينها 16 مستوردة

منذ 25 دقيقة
Medical staff wearing clothing to protect against a previously unknown virus walk outside a hospital in Wuhan on January 26, 2020, a city at the epicentre of a viral outbreak that has killed at least 56 people and infected nearly 2,000. - China on January 26 expanded drastic travel restrictions to contain the viral contagion, as the United States and France prepared to evacuate their citizens from the quarantined city at the outbreak's epicentre. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

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بكين– سجّلت الصين الأحد 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 16 حالة مستوردة.
وأفادت لجنة الصحة الوطنية عن إصابات لدى أشخاص قادمين من الخارج في خمس محافظات ومدن صينية بينها بكين وشنغهاي.
وسجلت فقط أربع إصابات جديدة، جميعها في ووهان، عاصمة محافظة هوباي حيث ظهر فيروس كورونا المستجدّ في أواخر كانون الأول/ديسمبر قبل أن ينتشر في الصين ثم في باقي العالم.
ويصل إجمالي عدد الإصابات المستوردة الآن إلى 111 إصابة. ولم تسجل المحافظات المجاورة لهوباي إصابات محلية جديدة لليوم الثالث على التوالي.
ورصدت بالإجمال 16 إصابة مستوردة خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد منذ أكثر من أسبوع، ما يثير مخاوف من أن تقوض الإصابات القادمة من الخارج الجهود التي بذلتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس على أرضها.
وسجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 10 وفيّات جديدة فقط جميعها في ووهان، ليصل إجمالي الوفيّات في البر الصيني إلى 3199 منذ بدء تفشّي الفيروس، فيما بلغ عدد الإصابات خلال الفترة نفسها أكثر من 80 ألف إصابة.
وأغلقت السلطات محافظة هوباي بوسط الصين في كانون الثاني/يناير وفرضت الحجر الصحي على حوالى 56 مليون شخص فيها.
والسبت خففت السلطات القيود على التنقل في المحافظة حيث كانت تحظر على السكان الخروج من مساكنهم.-(أ ف ب)

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