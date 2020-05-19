20 إصابة جديدة بكورونا: 14 لمخالطي سائق المفرق وممرض على حدود العمري

محمد الكيالي

عمان – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم.

جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

وبحسب الوزير، توزعت الحالات العشرين الجديدة على: 3 لسائقي شاحنات على الحدود، وحالة لممرّض في مركز صحّي العمري، و14 من مخالطي مخالطي سائق الخناصري الذين كانوا يخضعون للحجر في إحدى مناطق الزرقاء، وحالتين لأردنيين إثنين قادمين من الإمارات وهما في الحجر.

إلى ذلك، أوضح جابر إن المنطقة التي سجلت فيها حالات الإصابة الـ14 في الزرقاء، “تحت الحجر منذ الخميس الماضي، لأن أحد المخالطين تم اكتشافه هناك سابقا”، موضحا أنه “سيتم إعادة الفحص لجميع سكان المنطقة يومي الخميس والجمعة المقبلين”.

وأضاف أنه تم إغلاق المركز الصحي في مركز حدود العمري لمدة ثلاثة أيام، وسيتم تعقيمه، خلال هذه الفترة.

وبعد تسجيل الحالات العشرين الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في المملكة، وفقا لجابر إلى 649 إصابة، تم إجراء 4226 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، و”سنزيد بنحو أربعة آلاف فحص آخر عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية”.