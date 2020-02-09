20% ارتفاع عدد السياح الأردنيين إلى اذربيجان 2019

باكو- ارتفع عدد السياح الأردنيين إلى أذربيجان خلال العام الماضي بنسبة تتجاوز الـ20%، وفق نائب وزير الخارجية الاذربيجاني رامز حسنوف.

واكد حسنوف، في لقاء مع الوفد الاعلامي الأردني الذي يشارك في تغطية الانتخابات التشريعية في اذربيجان، ان العلاقات المشتركة بين البلدين قوية جدا وفي مختلف المجالات، وان الجانبين مهتمان بتنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال الاستثمار والتجارة والسياحة، لا سيما في ظل العلاقات السياسية الرفيعة المستوى القائمة بين البلدين.

واضاف، ان الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى أذربيجان، ساهمت في تطوير العلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على توسيع التعاون، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والزراعة والدفاع، بالاضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافاد نائب وزير الخارجية، بان أذربيجان تقدر مواقف الأردن في إطار المنظمات الدولية، لا سيما داخل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مبينا ان بلاده تدين جميع أشكال ومظاهر الإرهاب وتؤيد جهود المجتمع الدولي في مكافحته، وتساهم بشكل كبير في هذا المجال، كما ان لديها روابط تعاون وثيقة وعلاقات تاريخية مع الدول العربية.

واعرب حسنوف عن أمله أن يتم حل جميع النزاعات في الشرق الأوسط بشكل عادل وسليم، بالاستناد إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي وفي غضون فترة زمنية قصيرة.-(بترا-صالح الخوالدة)