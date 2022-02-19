20 دقيقة تمارين يومية لكبار السن تحمي من أمراض القلب

أوضحت دراسة تم نشرها في مجلة القلب أن النشاط البدني لكبار السن، قد يكون أفضل وقاية من أمراض القلب، التي عادة تصيب الأشخاص في سن الشيخوخة.

حيث تم ربطه بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وطول العمر، بحسب ميديكال إكسبريس.

تم إجراء الدراسة على حوالي 3099 إيطالياً أكبر سناً (65 وما فوق)، تم فيها دراسة التاريخ الطبي، والفحص البدني والمسح الضوئي، ومجموعة من اختبارات الدم بين عامي 1995 و1997، مع تقييمين آخرين بعد عدة سنوات من هذه المدة، لضمان أفضل نتيجة.

ثم بعد ذلك تتبع صحة جميع المشاركين من خلال الربط بسجلات الخروج من المستشفى وشهادة الوفاة حتى نهاية ديسمبر 2018.

وشمل التحليل النهائي 2754 مشاركاً ببيانات كاملة، منهم 1398 من النساء أي حوالي 60%.

وقام المشاركون بملء استبيانات حول مستويات نشاطهم البدني في كل نقطة زمنية، حيث يشمل النشاط البدني المعتدل المشي وصيد الأسماك مثلاً،.

بينما يشمل النشاط البدني القوي التمارين الرياضية وركوب الدراجات والرقص والسباحة.

وتم تعريف أولئك الذين أضاف نشاطهم البدني لمدة تصل إلى 20 دقيقة أو أكثر في اليوم على أنهم نشيطون، وتم تعريف أولئك الذين سجلوا أقل من ذلك على أنهم غير نشيطين، وكان الرجال أكثر ممارسة للنشاط البدني عن النساء.

وكانت النتيجة أن الأقل نشاطاً هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، والسكري، وهشاشة العظام، والسكتة الدماغية.

بينما من يمارسون نشاطاً بدنياً يصل إلى 20 دقيقة أو أكثر يومياً انخفضت احتمالية إصابتهم بهذه الأمراض.