20 دينارا يوميا تمكن الطفل “العز حمزة” من السير على قدميه النحيلتين

حنان الكسواني

عمان – “رزقت بطفل اسميته “العز حمزة”، حتى أنعم في عزه واتباهى بشبابه، ليُساندني عند كبري. لكن إصابته بشلل رباعي قسمت ظهري، وسلبت مني فرحتي، وسلبت منه طفولته البريئة”.. هذه كلمات خرجت بصوت والد “العز حمزة”، الذي لا يخلو من ألم وحسرة على طفله ذي الأربعة أعوام، وهو يشرح لـ”الغد” رحلة علاج مرض فلذة كبده، منذ أن دوت أولى صرخاته في هذه الدنيا.

يعي الثلاثيني، والد “العز حمزة”، أن علاج ابنه يتطلب وقتًا طويلًا، وتكلفة مالية تفوق ميزانيته الشهرية.. فهو، كأي مواطن أردني، يوزعها على فواتير كهرباء ومياه، وبدل إيجار شهري ومواصلات، فضلًا عن قرض بنكي استنزف قسمًا كبيرًا من راتبه الشهري، الذي يتبقى منه 30 دينارًا، يعحز عن “هندسة” إنفاقها.

يُعاني الطفل، شللا رباعيا تقلصيا، الأمر الذي يعني “إعاقة عقلية وحركية شديدة”، حسب تقرير طبي صادر عن قسم مركز تشخيص الإعاقات المبكرة، التابع إلى وزارةالصحة، الذي أوضح أنه مصاب أيضًا بـ”تشنجات عصبية، ولا يستطيع الوقوف أو المشي، وكذلك تأخر شديد في اللغة التعبيرية والاستيعابية، وتدني شديد في المستوى المعرفي والإدراكي”.

ورغم أن التقرير الطبي نفسه، أوصى بضرورة “التقيد بالعناية الدائمة من الآخرين، والرعاية الطبية المستمرة”، إلا أن بعض أطباء الدماغ والأعصاب في القطاع الخاص، الذين تابعوا الحالة الصحية لـ”العز حمزة”، أكدوا أن “علاجه الناجح يتطلب تكثيف جلسات العلاج الطبيعية دون انقطاع عن أي جلسة، حتى تتحسن حالته الصحية”.

من هنا بدأت رحلة البحث عن علاج طبيعي للطفل، “فالأيام باتت ثقيلة عليَّ”، هكذا أعرب والد “العز حمزة” بعد أن أثقلت كاهله رحلته الأسبوعية، التي تبدأ من إحدى بلدات لواء الكورة في محافظة إربد، إلى مدينة الحسين الطبية في عمان، ليخضع إلى جلسة علاجية لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة.

بعد خمسة أشهر، يطفىء “العز حمزة” شمعته الرابعة، لينثر ابتسامته في أرجاء منزله، فيما يأمل والداه توفير ثمن جلسات العلاج لطفلهما الذي توقف منذ أشهر، بسبب “ضيق الحال”، لعل وعسى يتحسن نمط حياته ويمشي على قدميه، أو حتى يزحف عليهما، ويجوب غرفته التي يتقاسمها مع شقيقته الصغرى.

هذا الحلم لن يتحقق، إلا إذا كفل أهل الخير “العز حمزة”، بدفع تكلفة جلسات علاجية في منزله، حتى ينتظم في عملية “التأهيل الطبيعي”، حسبما يؤكد والده الذي أوضح بأن طفله يحتاج إلى جلستين في اليوم الواحد.

يُشار إلى أن المعالج “المهني”، المختص بعلاج “العز حمزة”، منذ عامين، خفّض سعر الجلسة الواحدة من 20 دينارًا إلى 10 دنانير، مساعدة منه لهذا الطفل البريء، الذي بدأت صحته تتحسن بعد أن منحه جلسات عضوية مكثفة لتحسين وظائف أطرافه.