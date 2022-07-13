أخبار محليةاقتصاد

20 % زيادة الحوالات الواردة للمملكة في تموز الحالي

11:43 ص2022-07-13
فلوس-دينار-أردني-دنانير
فلوس-دينار-أردني-دنانير

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قال أمين صندوق جمعية الصرافين الأردنيين، الدكتور خالد الزعبي، إن الحوالات الواردة إلى المملكة زادت بنحو 20 بالمئة خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الزعبي أن تصريف العملات الخليجية، ارتفع لأكثر من 50 بالمئة عن نفس الفترة مقارنة بالعامين الماضيين، بسبب عودة المغتربين من بلاد الخليج العربي واستقبال السياحة الخليجية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تسهم بتحسين وإنعاش النمو الاقتصادي، وزيادة احتياطات البنك المركزي الأردني.- (بترا)

11:43 ص2022-07-13
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock