20 % زيادة الحوالات الواردة للمملكة في تموز الحالي

قال أمين صندوق جمعية الصرافين الأردنيين، الدكتور خالد الزعبي، إن الحوالات الواردة إلى المملكة زادت بنحو 20 بالمئة خلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الزعبي أن تصريف العملات الخليجية، ارتفع لأكثر من 50 بالمئة عن نفس الفترة مقارنة بالعامين الماضيين، بسبب عودة المغتربين من بلاد الخليج العربي واستقبال السياحة الخليجية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تسهم بتحسين وإنعاش النمو الاقتصادي، وزيادة احتياطات البنك المركزي الأردني.- (بترا)