20 عينة سلبية لمخالطي طبيب الرمثا

إربد- قال مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل الهياجنة ان نتائج 20 عينة اخذت من اشخاص مخالطين لطبيب الرمثا المصاب بفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية.

واكد الهياجنة لوكالة لانباء الاردنية (بترا) ان فرق الاستقصاء التي تكثف جولاتها وتتبعها لمخالطي الطبيب وهي تعمل على محاصرة الدائرة التي يمكن ان يكون تنقل بها وخالط خلالها اشخاص.

وأشار الى ان فرق الاستقصاء المنتشرة في لواء الرمثا تحديدا وفي كافة ارجاء المحافظة كثفت زياراتها الاستقصائية الليلة الماضية منذ بدء سريان حظر التجول الشامل وهو ما منحها مزيدا من حرية الحركة والتتبع على الارض لافتا الى انه تم جمع حوالي خمسين عينة جديدة امس معربا عن امله ان تكون نتائجها سلبية.

وشدد الهياجنة على ان الكرة بايدينا اذا ما التزامنا بالتعليمات والتباعد الاجتماعي واستخدام كل وسائل السلامة العامة والاحتياطات والتدابير الاحترازية التي تضعنا على الطريق الصحيح للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره.

ولفت الهياجنة الى ان ارقام الاصابات تسجل انخفاضا وصعودا ولا يمكن ان تعطينا قياسا واضحا الى اين وصلنا لان حالة واحدة قد ينتج عنها بؤرة جديدة تعيدنا للمربع الاول لا سمح الله وهو ما يحتم علينا عدم الاستكانة والاستهانة بالارقام وممارسة تصرفات قد تجلب لنا ولاسرنا واصدقائنا واحبائنا الخطر.