20 فلسطينيا وصلوا الضفة الغربية المحتلة عن طريق الأردن

عمان – وصل 20 فلسطينيا الجمعة إلى الضفة الغربية المحتلة عن طريق الأردن، بعد قدومهم من كندا عبر طائرة أردنية خصصت لنقل مسافرين أردنيين وفلسطينيين.

مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا قال الجمعة،في تصريح تلفزيوني إن 20 فلسطينيا غادروا الأردن، ووصلوا إلى الضفة الغربية المحتلة عن طريق معبر الكرامة.

وأضاف مهنا أن “الترتيبات الأردنية الفلسطينية جرت بشكل مميز لنقل المسافرين الفلسطينيين من مطار الملكة علياء إلى الجسر مباشرة بعد وصولهم من كندا على متن طائرة أردنية.”

“جهود مشكورة للأردن لاستقبال العائدين من كندا الأمر الذي سهل عودتهم لفلسطين (…) أي شخص يأتي إلينا نستقبله” وفق مهنا

وأوضح مهنا أن القادمين عبر معبر الكرامة بظل أزمة فيروس كورونا المستجد يجري فصحهم بعد أخذهم لقاعات مخصصة في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، ومن تثبت إصابته بالفيروس عند الفحص يجري أخذه لمستشفيات العزل الفلسطينية لمتابعة علاجه وغير المصابين يجري إلزمهم بالحجر المنزلي في بيوتهم.

وكان السفير الأردني في كندا ماجد القطارنة أعلن الجمعة عن وصول طائرة للملكية الأردنية (الناقل الوطني) إلى مطار الملكة علياء الدولي الجمعة، تقل أردنيين وفلسطينيين عائدين من كندا، ضمن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا. (المملكة)